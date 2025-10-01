Belén Rodríguez se lanza y vaticina quién será la ganadora de 'Uno de GH20': "Lo veo clarísimo"

La colaboradora del 'reality' de Mediaset Infinity cree que hay una concursante que ya está sobresaliendo

La televisiva Belén Rodríguez tiene muy claro cuál será el próximo ganador de 'Uno de GH20', el 'reality' de Mediaset Infinity presentado por Nagore Robles. Tras decir Anabel Pantoja -que sorprendió a todos con un sensual baile en el plató- que su favorita por el momento es Noa, llegaba el turno de Rodríguez, que no dudaba en lanzarse a la piscina y augurar quién se estará en lo más alto de pódium.

Belén Rodríguez se moja y predice el ganador de la edición

"Sin ninguna duda, Amparo creo que va a ser la ganadora. Lo veo clarísimo", decía en directo como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. La concursante, una ama de casa valenciana de 59 años, llegó a La Casita con muchas ganas e ilusión. "Va a ser la psicóloga de la casa, que en cualquier conflicto todos se van a confesar con ella, que va a mediar", opinaba Belén Rodríguez.

Además, la colaboradora ha valorado el momento en que Amparo el pedía a Marta Fraga que no abandonase el casting. "Yo no tendría que estar aquí y a lo mejor, le quito el sitio a alguien porque soy muy mayor", le trasladaba la ama de casa. Rodríguez cree que este momento le ha dado un plus y muchos puntos para ser uno de las protagonistas de la edición -que puedes seguir 24 horas al día en directo-.

"Cuando ha abandonado Marta el casting, es ella [Amparo] la que ha permanecido a su lado, la que la ha intentado convencer. Me parece una psicóloga maravillosa, es un perfil original", comparte Belén Rodríguez. "¡Amparo ganadora!", lanzaba.