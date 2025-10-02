Laura Ceballo 02 OCT 2025 - 16:05h.

Estas fueron las palabras de Cristian a su nuevo compañero tras sus momentos más tensos con Jana

Jana pide espacio a Cristian tras dejarla sin maleta en 'Uno de GH20': "¡Eres un mentiroso!"

Jana y Cristian, quienes están conviviendo en la casita de 'Uno de GH20' desde que dio comienzo la aventura, vivieron sus momentos más tensos en la Gala 2 del reality. El programa, presentado por Nagore Robles y que ya puedes ver completo en Mediaset Infinity, estuvo marcado por el enfrentamiento entre ambos, que protagonizaron varios momentos de lo más tensos.

Una tensión que, una vez finalizada la gala, continuó en la casita. Cristian trató de acercarse a ella y darle algún tipo de explicación, pero ella se negaba a escuchar nada de lo que tuviera que decirle.

Acto seguido, el aspirante a convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20' vio en su nuevo compañero, Anthony, una buena oportunidad para desahogarse. Así que, sin pensárselo dos veces, se marchó con él al jardín para sincerarse.

Cristian opina sobre sus compañeros

"Yo te lo quiero explicar a ti bien para que lo entiendas", comenzaba. "Yo con Jana... Me encanta hablar con ella, la considero una persona con la que se puede hablar. Ella me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías, pero no más allá de una amistad. Amigos. En realidad somos como dos amigos o dos amigas, hablando de nuestras cosas", continuaba.

"Yo no la veo a ella más allá de una amistad", aclaraba una vez más. "Si hablamos de amistad, te lo digo en orden: Enrique, que es como mi hermanito; Amparo, que es puro amor; José, que es la locura y me encanta; Joon, que es mi refugio", finalizaba.

