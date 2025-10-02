Laura Ceballo 02 OCT 2025 - 13:19h.

La colaboradora entrará en la casita este viernes para pasar con ellos todo el fin de semana

Este miércoles, durante la segunda gala de 'Uno de GH20' en Mediaset Infinity, Nagore Robles daba una importante noticia que afectaba directamente a Maica Benedicto, una de las colaboradoras del programa.

Después de conectar con la casita y charlar un ratito con los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20', la presentadora se dirigía a Maica en el plató para contarle algo muy especial: "Ya te lo adelanté el lunes pasado, tienes una misión en la casita". La exparticipante de 'Gran Hermano 19' asentía y repetía cuál era su papel: "Soy madrina, ¿no?".

Y, en efecto, es madrina del nuevo reality, pero ahí no acababa todo: "Hombre, claro, madrina, pero con sus responsabilidades y poderes". Era entonces cuando Nagore no le hacía esperar más y le contaba cuál iba a ser su misión: "Este viernes, que se va a armar una fiesta que no veas, vas a entrar justo en la fiesta para convivir todo el fin de semana con los aspirantes", comenzaba.

"¡Qué ilusión!", reaccionaba ella. Eso sí, su paso por la casita no será ni mucho menos para relajarse: "No vas de relax, de eso nada. El lunes, porque estarás hasta el lunes, vienes a la gala para contarnos qué tal todo".

Maica Benedito tomará una importante decisión

Y es que, en efecto, la colaboradora tendrá que andar con mil ojos, ya que tendrá que tomar "una importantísima decisión": "Ellos no van a saber que a uno de ellos le vas a dar un importante privilegio. El lunes lo sabrás".

