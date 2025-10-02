Laura Ceballo 02 OCT 2025 - 16:00h.

Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' han pasado sus horas más tensas en la casita

Maica Benedicto entra en la casita de 'Uno de GH20' para convivir con los aspirantes: "¡Qué ilusión!"

Compartir







La gala 2 de 'Uno de GH20', que puedes ver completa en Mediaset Infinity, ha abierto un abismo entre Jana y Cristian. La aspirante a convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20' asegura estar muy decepcionada con su compañero. Su actitud le dejó más que fría, ya que ella consideraba que era una de las personas con las que más había conectado en el reality.

Tras la tensión que vivieron durante la gala, todo continuaba más tarde en la zona del comedor de la casita. Cristian usó su privilegio para dejar sin sus maletas a Jana y Joon Choi. Él trataba de darle una explicación, pero ella se mostraba reacia a seguir hablando con él: "Contigo hablaré mañana. Hoy no, porque estoy de mala hostia y te voy a hablar mal".

Él insistía, pero ella se mantenía firme: "Quiero que hablemos mañana porque no quiero escuchar nada de lo que tengas que decir". Al escucharles, Joon se introducía en la conversación mostrando también su sorpresa al saber que tenía que entregar su maleta: "No sabía qué nombre decir", trataba de defenderse Cristian.

Jana, a Cristian: "Eres muy pesado"

Pero era entonces cuando Jana se ponía más clara que nunca con el aspirante: "¡Eres un mentiroso! Si has dicho que el que peor te caía era él". Y, aunque Cristian parecía convencer a Joon con sus argumentos, no tenía tanta suerte con Jana.

"¿Sabes lo que no me gusta a mí de ti? Ya que estamos hablando de las cosas que no nos gustan... Que eres un falso mentiroso. Porque estamos tú y yo hablando todo el puñetero día. Eres muy pesado y muy bienqueda. Estoy hasta las narices de ti", le decía tajante antes de pedirle una vez más que le dejara en paz.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: