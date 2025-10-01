Patricia Fernández 01 OCT 2025 - 23:26h.

Los posicionamientos de los aspirantes para la expulsión llevan la tensión al plató

Uno de los aspirantes de 'Uno de GH20' iba a abandonar su sueño de conseguir llegar a la fase final del casting del reality, todo por decisión de la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity, y esto iba a llevar a las primeras tensiones entre ellos.

Nagore Robles preguntaba, uno por uno, a los candidatos por cuál de sus compañeros preferían que abandonaran la casita. Cristian apuntaba a Jana y cuando llegaba el turno de Enrique, este también se pronunciaba: "Estoy entre Jana y Joon, con él no tengo ese feeling y es una persona que a la larga me estresaría".

Jana, al escuchar a Enrique, no dudaba en decir lo que piensa sobre las palabras de su compañero: "Lo que creo que es no le gusta no gustar y al no enamorar, eso jod* un poco". "Si alguien me hubiera gustado en la casa se hubiera notado", aseguraba él, pero Jana insistía: "Le gusta gustar y que no vayas detrás pues ya..."

"Es sorprendente que Cristian y Enrique elijan a Jana", opinaba Belén Ro, algo que compartía Jana: "Es que la mayor parte del tiempo es con los chicos, es así". Y Cristian se explicaba: "Lo he dicho por descarte, te digo una cosa, a partir de hoy..."

Jana no entiende las palabras de Cristian sobre ella en plató

Palabras que hacían reaccionar a la aspirante y se mostraba muy cabreada con esto: "¿Qué me estás contando? Si estuvimos ayer cocinando, hablando de exparejas y de todo, y ahora como: no la conozco".

Momento en el que Enrique aprovechaba para decir algo: "Creo que Jana siente algo por Cristian". A lo que Jana no dudaba en reaccionar: "Es que si no siento algo por Enrique es que siento algo por Cristian".

