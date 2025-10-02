Jana y Noa analizan "el juego" de Cristian en 'Uno de GH20': "Es lo más listo que te vas a encontrar"

Los aspirantes a concursantes vuelven a analizar los pasos que ha dado Cristian tras la Gala 2 de ‘Uno de GH20’

Jana, molesta con Cristian tras la segunda gala de ‘Uno de GH20’: “No me fío de ti”

La tercera noche en la Casita de ‘Uno de GH20’ no ha estado solo llena de risas y bromas, el enfado de Jana con Cristian ha afectado a todos los aspirantes a concursantes oficiales de ‘Uno de GH20’ y todos han tenido algo que decir. Incluso, Anthony, el nuevo aspirante al que toda la situación le pillaba de nuevas.

Las aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han aprovechado los minutos previos a conciliar el sueño para seguir bromeando sobre la polémica del día y conocerse un poquito mejor. Al saber que ni Enrique ni Cristian eran el prototipo de chico que le gustaba a Nora, la nueva aspirante, ha querido saber cuál era su tipo de chico y Jana ha sido muy sincera: “Los Cayetanos de gimnasio”. Además, le ha confesado que nunca había tenido ningún novio feo.

Jana ha querido zanjar un poco su malentendido con Cristian y les ha explicado que ella iba a estar normal y que tenía la sensación de que el aspirante a concursante se iba a disculpar con ella a la mañana siguiente. Anthony, desde su cama, le ha confirmado su teoría: “Me ha dicho que se va a disculpar mañana”.

José le ha pedido que no hiciera spoiler y Noa le ha advertido de que Cristian era un gran jugador y que tenía que tener cuidado porque era un jugador muy astuto: “te la ha metido doblada, te ha sacado para contarte el podcast, nos lo ha contado a todos antes que a ti, es lo más listo que te vas a echar a la cara”.

Jana les ha recordado que esa misma teoría la tenía ella y que se lo había dicho a Cristian a la cara “yo se lo he dicho a la cara ‘lo que te pasa es que se te ha ido tu gymbro, yo estoy cabreada, Joon también y has cogido al nuevo para hablar con él”. Anthony se ha sorprendido muchísimo y aunque ha bromeado con su papel en esta secuencia, no le ha gustado nada la posibilidad de estar siendo utilizado “puedo ser muy bueno o ser un monstruo”.

Rápidamente, las risas se han vuelto a convertir en las protagonistas de la noche tras una intervención de Amparo. La aspirante a concursante les ha confesado que no se había enterado de mucho porque “no tenía puestas las gafas”.

