Maica Benedicto ha entrado a la casita durante la 'Fiesta del mentiroso', en la que los concursantes han jugado al clásico dos mentiras y una verdad. Durante esta actividad, hemos podido conocer mejor a los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20'. Aunque, sin lugar a dudas, ha sido Anthony Voinot, el concursante francés, el que más ha sorprendido al resto, compartiendo el testimonio de la experiencia más dura de su vida.

Anthony comenzaba compartiendo con sus compañeros sus tres confesiones, una de ellas verdad y las otras dos mentira: "Mi barco se hundió en el río Amazonas y tuve que nadar hasta que me salvaron indígenas'. Esta primera declaración desataba las risas y comentarios entre sus compañeros, que reaccionaban con frases como: "¡Te has pasado!", "¡Eso es mentira!" o "Cómo esto sea verdad..."

Después, el concursante continuo con sus otras dos confesiones: "Hace poco tiempo me encontré a mi crush famosa y esa noche no dormí en mi casa" y, por último: "Sobreviví a un accidente de avión cuando tenía 17 años yendo con mi familia a Senegal". Tras un largo debate entre los habitantes de la casita y la madrina, Anthony confesaba cuál era la verdad, dejando en shock a todos: "Es la primera, cariños".

Anthony comparte la su vivencia más dura: "Mi barco se hundió en el Amazonas y nos rescataron indígenas"

Tras confesar cual de sus tres confesiones era verdadera, el concursante relataba con todo lujo de detalles la historia de uno de los momentos más duros de su vida: "Fue en el 2016, cuando fui por primera vez a Colombia con mi ex. Hicimos una excursión en barco en el río Amazonas, y más o menos a dos kilómetros de la orilla un tronco atravesó el barco. Nos hundimos con 25 personas. Tuvimos que saltar y nadar hacia la orilla."

Pero, lo más sorprendente venía después cuando Anthony confesaba que estuvieron esperando una hora en el agua hasta que les fueron a rescatar indígenas para llevarlos a otra isla, donde finalmente acudió el ejercito colombiano a por ellos. "Nadie salió herido, pero yo me asusté muchísimo", añadía ante la admiración de los otros aspirantes.