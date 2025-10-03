Laura Ceballo 03 OCT 2025 - 16:00h.

El pasado miércoles, durante la segunda gala de 'Uno de GH20', dos nuevos aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' entraron en la casita del reality. Nora, un 'bombón africano', y Anthony, un 'guiri españolizado' fueron los afortunados en unirse a la aventura en busca del gran premio: lograr una plaza en el programa.

Desde el primer momento se mostraron de lo más abiertos, dispuestos a relacionarse y a conocer a sus compañeros. Pero ha habido algo que algunos de ellos han percibido con su entrada: creen que Nora está actuando de manera algo forzada.

El detalle que les ha llevado a tener esta conversación ha sido, ni más ni menos, que la energía con la que se ha despertado este viernes. Y con la que ha despertado a los demás. "Yo esta mañana creía que te había pasado algo", le ha dicho Noa a José en relación a la intensidad con la que han amanecido. "Me he quedado tieso, yo pensaba que le estaba dando algo a ella", ha respondido José.

Noa imita a Nora en la cocina

Momentos más tarde, en la hora del desayuno, el resto de compañeros se sumaban y Noa imitaba la actitud que había tenido Nora al despertar: "La gente de fuera, que está viendo cómo está todo, entra aquí con unos niveles de querer llamar la atención. 'Quiero llamar la atención, porque yo lo he visto fuera, y vosotros sois muebles'", ha comentado. "Pero muy fuerte", ha añadido Jana.

Cristian ha intentado romper una lanza a favor de su nueva compañera: "Dejadla con su ilusión, que es su primer día, dejadla que desfogue con su primer día". Pero ahí ha estado José para unirse a Noa y Jana: "Si yo la entiendo, pero es que ha sido muy heavy".

