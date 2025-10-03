Jana, devastada, habla por primera vez en 'Uno de GH20' del problema que tuvo en su adolescencia: "Empecé con 12 años"
La aspirante se ha sincerado con sus compañeros entre lágrimas
Amparo comparte entre lágrimas en 'Uno de GH20' el infierno que sufrió a causa de una enfermedad: "No quería vivir, quería morirme"
El juego de 'La caja negra' ha hecho que los participantes de 'Uno de GH20' se abrieran como nunca antes con sus compañeros. Todos ellos han hecho importantes confesiones y se han desahogado recordando los momentos más duros que han pasado en sus vidas. Después de que Amparo contara cuál había sido su etapa más complicada, cogía el papel del siguiente compañero y lo leía en voz alta tal y como indicaba la dinámica del juego.
"El peor momento de mi vida fue cuando tuve un problema de alimentación y lo único que encontraba era el daño que me hacía", decía la tarjeta. Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' descubrían que le pertenecía a Jana, y esta se disponía a abrirse con todos ellos.
Muy afectada, se ha plantado frente a sus compañeros para sincerarse: "A los 12 empezó por cosas que me decían... Yo necesitaba control de todo. No podía controlar lo que decía, lo que pasaba, lo que sentía, ni nada. Y controlé la comida. Y lo hice durante seis años. Estuve seis años haciendo esto", ha comenzado.
Jana: "Conseguí terminarlo todo"
Jana ha asegurado que, aquel episodio, aún le pasa factura en la actualidad: "No quería contarlo, no se sabía, nadie lo supo. Cuando quería ya pararlo, lo conté a poca gente, y me salió fatal. Fue bien, conseguí terminarlo todo, pero ahora me cuesta... Me da igual lo que piense la gente que no es cercana a mí, pero a raíz de esto no dejo entrar a nadie porque tengo mucho miedo de que me hagan daño".
Además, ha contado cómo lo afrontó en soledad: "Estuve un tiempo yendo al médico. Yo empecé con 12 años, entonces yo no tenía mucha idea. Pero te vuelves muy retorcida, entonces yo me las ingeniaba para librarme de controles, de checks que hacían... Esa época fue muy mala porque yo sabía que era algo malo pero era algo que yo necesitaba para sentir que tenía el control de algo. Cuando la gente intentaba ayudarme, yo no quería que lo hicieran", ha finalizado.
'Uno de GH20', 24 horas en directo
Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: