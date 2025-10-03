Al dar las instrucciones del juego de bienvenida, Maica Benedicto lee en la nota un mensaje para ella que consigue emocionarle

Maica Benedicto entra en la casita de 'Uno de GH20' para convivir con los aspirantes: "¡Qué ilusión!"

Compartir







Tal y como anunciaba Nagore Robles en la segunda gala de 'Uno de GH20', de las cuales puedes disfrutar en Mediaset Infinity, el viernes la colaboradora del programa Maica Benedicto entraría en la casita para sorprender a los aspirantes a concursantes de la próxima edición de 'Gran Hermano' y cumplir con una misión: ser la madrina con las responsabilidades y poderes que eso conlleva.

Su entrada coincide con una gran fiesta temática cuyas instrucciones vienen bajo el brazo de Maica Benedicto quien, al leerlas, no ha podido evitar emocionarse pues contenían una nota para ella. Así ha sido este emotivo momento.

"¡Ay, me emociono!"

Maica Benedicto llega a la casita con los sentimientos a flor de piel, algo que no esconde al encontrarse con los aspirantes a concursantes. "Os lo juro, estáis viviendo un sueño. Pero lo valoráis más cuando termina todo, yo lo echo muchísimo de menos", afirma la madrina antes de dar las instrucciones de la llamada 'Fiesta del mentiroso'.

"Lo habréis escuchado miles de veces a lo largo de todos estos años. El mejor consejo que puedes seguir para tener éxito y prosperar en el casting de 'Gran Hermano' es ser tú mismo. Qué gran verdad pero, ¿qué pasaría si hoy jugásemos a las mentiras piadosas, o no?. Esta noche os proponemos ser uno mismo y muchos otros a la vez, vamos a jugar al clásico dos mentiras y una verdad", anuncia la exgran hermana.

Para ello, cuentan con un papel y un boli, además de tres tarjetas. "En una de ellas escribiréis la verdad, algo llamativo sobre vosotros, algo que nos ayude a conoceros, que sea curioso, que os haga únicos... No olvidéis que estamos en un casting. Los espectadores y la dirección del casting quieren sorprenderse", apunta Maica Benedicto.

En las otras dos escribirán dos mentiras y deberán jugar al despiste y dar rienda suelta a vuestras capacidades estratégicas y creativas para que no les pillen. Todos tendrán que escribir su verdad y su mentira de manera esquemática, una por tarjeta, y pegarse las tres en el pecho, siempre visibles. Cuando todos estéis listos y a su señal, empezará el juego y uno por uno tendrá que pasar por el atril y para exponer sus tres historias entre sus compañeros con el objetivo de que nadie sepa qué es verdad y qué es mentira. Al finalizar la dinámica, dirán cuál de todas era la verdad.

Maica tendrá una función: dar dos premios. El premio a la verdad más asombrosa, "la que más me asombre o quién más sincero haya sido", y el segundo premio a la mentira más fascinante. Los ganadores de ambas categorías deberán lucir con orgullo su galardón hasta el final de la noche y lo usarán de una manera que la madrina les informará.

No es hasta el final de las instrucciones cuando Maica descubre un emotivo mensaje que le rompe: "Por cierto, aprovechad vuestro tiempo con Maica. Ella vivió este casting, ella llegó a vivir en la casa de 'Gran Hermano'.... ¡Ay, me emociono!. Es que desde que he entrado soy una lágrima andante". Aún así, logra concluir la carta del equipo de casting: "Empaparos de sus consejos y pasadlo bien".

Maica Benedicto sorprende a los aspirantes de 'Uno de GH20' con su visita

Los aspirantes de ‘Uno de GH20’ estaban disfrutando en la casita después de una tarde intensa de emociones con el juego de ‘La caja negra’, en la que muchos de ellos se han abierto en canal relatando las experiencias más duras de sus vidas. Ahora les toca disfrutar de una noche con la llegada sorpresa de Maica Benedicto y una fiesta de la que no son conocedores, pero que dejará muchos momentazos.

Mientras los concursantes de ‘Uno de GH’ se encontraban en el salón comentando, desde la cocina aparece la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 19’ muy emocionada: “Hola R2D2, ¿Cómo estás?”, comienza haciendo un saludo a la cámara de la casita. Tras esto, la exconcursante pasea por la cocina y se acerca hacia el atril y comenta: “Hola, soy Maica, la primera madrina de la casita y vengo a disfrutar, a conocer y a vivir el espíritu de ‘Uno de GH’”. Sin dudarlo, Maica se lanzaba a echar el ojo por la cocina hasta que se ve sorprendida por una taza y confiesa que “no voy a limpiar esto que soy una invitada”.

Una vez sale al jardín, los concursantes se quedan alucinando de ver en persona a la murciana en la casita y todos ellos confiesan que "nos hemos quedado locos". Y Maica desvelaba la gran sorpresa de la noche: "¡Hay fiesta! Hoy se mueve el esqueleto".

Noa al abrazarla le ha comentado que huele genial, y lo que no esperaba es que Maica contaría una anécdota que le ha pasado en el tiempo previo a su entrada a la casita: "Antes de llegar me he manchado de maquillaje todo el vestido y me he echado amoniaco. He pensado verás como me lo huelan", asegura entre risas. Sin embargo, todos le han comentado que no "se nota nada".

Sobre a qué llega a la casita, la concursante solo ha desvelado que quieren que lo pasen genial esta noche y que "brindemos juntos". Después de esto, la exconcursante invita a todos a que se pongan guapos y vean juntos todos los tentempiés que el programa ha preparado para la esperada fiesta de la noche.

Disfruta las 24 horas de 'Uno de GH20'

No te olvides que puedes seguir todo lo que sucede dentro de la casita de 'Uno de GH20' gracias a las dos señales 24 horas gratuitas que encontrarás en la plataforma de Mediaset Infinity: