El concursante de 'Uno de GH20' reconoce que Maica Benedicto es su tipo de mujer: "Me atrae su voz dulce"

¡No te pierdas las galas completas de 'Uno de GH20' en mediaset infinity!

Compartir







La entrada de Maica Benedicto a 'Uno de GH20' ha revolucionado por completo la casita. Los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20' están encantados con su madrina de concurso, sobre todo, después de que anoche compartieran un momento de risas y confidencias durante la noche de 'skincare' que organizó la colaboradora. Aunque, entre todos, es Cristian el que más parece alegrarse por la presencia de la modelo.

Desde el primer día de Maica Benedicto en la casita, Cristian ha intentado impresionarla con actos como prepararle el café por las mañanas. El de Fuenlabrada ha sido muy directo con la influencer en todo momento e, incluso, le ha reconocido que tiene muchas ganas de poder conocerla mejor. "Me gustaría conocerte un poco más, como persona, para saber de ti", le decía claramente a una sonriente Maica.

Cristian confiesa su atracción hacia Maica Benedicto: "Es mi tipo"

El interés hacia Maica por parte de Cristian no ha pasado desapercibido por el resto de habitantes de la casita, que aprovechan la mínima oportunidad para reírse del evidente tonteo de su compañero de concurso con la murciana. Tal y como ocurría esta tarde, cuando el concursante le preguntaba a la modelo cuándo le iba a leer la mano, como ha hecho con los demás, a lo que ella respondía que con él "no sabe lo que pasa", pero el universo no le permite leérsela.

Ante esa respuesta, Noa interrumpía la la conversación para explicar el por qué Maica no era capaz de leerle la mano: "Es que claro, te pones a mirar como si fueras Mario Casas y la pones nerviosa". Un comentario que desataba las risas de todos los que estaban presentes en el jardín. Del mismo modo, Anthony se dirigía a Cristian y señalaba: "A mí no me miras igual que a ella', para seguidamente imitar la mirada seductora que hace el concursante cada vez que habla con la de Murcia.

Ante las burlas de sus compañeros, Cristian señalaba: "Tengo que reconocer que es mi tipo. La mitad de las cosas es broma, pero es verdad que me atrae. Su voz dulce, su forma de hablar..." Una afirmación que provocaba la risa nerviosa en Maica Benedicto.