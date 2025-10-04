Maica Benedicto, madrina de 'Uno de GH20', levanta pasiones en la casita: Cristian deja claro su interés por conocerla

Maica Benedicto se emociona en su llegada a la casita de 'Uno de GH20': "Soy una lágrima andante"

Maica Benedicto entró ayer en calidad de madrina a la casita de ‘Uno de GH20’. Todos los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la colaboradora iba a pasar un par de días con ellos. Especialmente, Cristian, que no ha ocultado en ningún momento su atracción hacia la modelo.

Tras una primera fiesta de bienvenida, en la que los concursantes jugaron, junto a Maica Benedicto, al clásico juego de una verdad y dos mentiras, y después de descubrir la experiencia más dura Anthony Voinot, el concursante francés, comienza un nuevo día en la casita.

Desde primera hora de la mañana, Cristian ha mostrado su interés en Maica, a la que ha sorprendido llevándole un café. Un acto que ha despertado las risas y bromas entre el resto de los aspirantes: “¡Empieza la novela turca!”, exclamaban. Incluso, el de Fuenlabrada confesaba a la propia exgranhermana que su estancia en la casa le parecía “increíble e impactante”.

Cristian deja claro su interés en Maica: “Quiero saber de ti”

Pero esto no se quedaba solo aquí, sino que, además, durante el mediodía, Cristian le dejaba claro a la influencer su interés por conocerla mejor: “Me gustaría conocerte un poco más, como persona, para saber de ti”, le soltaba de manera directa a la madrina de ‘Uno de GH20’

Noa, que estaba escuchando la conversación de fondo mientras se encargaba de las tareas del hogar, no pudo evitar soltar una mueca al escuchar al concursante, lo que desataba las risas en Maica. En ese momento, el concursante se defendía: “Se lo diría a cualquier persona, porque en realidad no te conozco. Me gustaría conocer más a nuestra madrina.”

