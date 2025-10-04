Joon acusa a Amparo de ser una mentirosa y de estar haciéndose la víctima

¡La casita está que arde! Después de casi una semana de convivencia, comienzan a surgir los primeros roces entre los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’. Los protagonistas del rifirrafe más acalorado hasta la fecha del nuevo reality de Mediaset Infinity han sido: Amparo y Joon.

Amparo, que enterneció a todo el plató durante la última gala, al romperse, después de que todos sus compañeros descubriesen que su hija, Ruth, quedo descalificada del reality durante el primer programa, ha mostrado hoy una nueva faceta. La concursante se ha sentido muy dolida por uno de los participantes, y no ha dudado en manifestárselo al resto de los habitantes de la casita.

El que ha perturbado la paz de Amparo ha sido Joon, el concursante coreano, aunque afincado en Las Palmas de Gran Canaria, de ‘Uno de GH20’. Todo sucedió mientras este estaba teniendo una conversación con Anthony sobre el francés. Una conversación que se vio interrumpida por Amparo, lo que provocó el enfado en el asiático, que inmediatamente pidió a la concursante que se callase.

Joon explota contra Amparo: “¡Eres una mentirosa! ¡Te estás haciendo la víctima!”

Amparo, muy dolida porque Joon la mandase callar, ha comentado al resto de la casa lo que había sucedido. El coreano, tras descubrir a sus compañeros hablando sobre él, ha saltado muy molesto: “¿Por qué le dices a toda la gente que te he mandado callar?”, además, añadía: “No te inventes cosas. Eres una mentirosa”.

En ese momento Joon, visiblemente molesto, intentaba explicar lo sucedido y aclaraba que en ningún momento le había dicho como tal la palabra “cállate”, sino que, solo le había señalado que la conversación era entre Anthony y él.

A pesar de que el resto de los concursantes intentó aportar su punto de vista para apaciguar la situación, el clima cada vez era más tenso: “¡No te hagas la víctima!” le reprochaba entre gritos Joon a Amparo. Tras esta acusación, la valenciana, más alterada que nunca, salía de la cocina mientras rompía en llanto.

