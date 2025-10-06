Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 15:55h.

El aspirante a concursante de 'Gran Hermano 20' se ha sincerado con Nora tras la salida de la colaboradora

Maica Benedicto se despide de la casita de 'Uno de GH20' emocionada con el cariño de todos los aspirantes: "Gracias por acogerme tan bien"

La mañana de este lunes, Maica Benedicto ha abandonado la casita de 'Uno de GH20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity. La colaboradora ha pasado todo el fin de semana conviviendo con los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'.

Desde que entró el pasado viernes para sorpresa de todos ellos, Cristian se fijó en ella. Maica llegó mientras disfrutaban de una de sus primeras fiestas en el programa y, desde ese momento, ha compartido un montón de momentos con ellos. Como madrina del programa, ha disfrutado de numerosas actividades y juegos que han hecho que, poco a poco, Cristian se convenciera de que quiere conocerla.

Y no solo eso. Tal ha sido la atracción que ha sentido por la modelo, que incluso se ha animado a confesárselo. Cristian le dejaba claro a la influencer su interés por conocerla mejor: "Me gustaría conocerte un poco más, como persona, para saber de ti", le soltaba de manera directa a la madrina de Uno de GH20'.

Cristian se acuerda de Maica tras su salida

Después de llevarle la maleta hasta la puerta en el momento de la despedida y decirle adiós, Cristian se ha quedado un tanto pensativo. Al ver a Maica salir de la casita, el aspirante ha comenzado una conversación con Nora. Y, mientras hablaba un poco de todo con su compañera, la colaboradora ha ocupado sus pensamientos.

Cristian ha interrumpido momentáneamente su conversación con ella para expresar lo que le rondaba la cabeza: "Escucha, ya echo en falta a Maica. ¿Dónde está mi Maica?", ha confesado. Y eso que tan solo hacía media hora que Maica había dejado la casita.

