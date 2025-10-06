Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 16:00h.

El pasado viernes, Maica Benedicto llegó por sorpresa a la casita de 'Uno de GH20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity. Mientras los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' disfrutaban de una de sus primeras fiestas, la colaboradora les sorprendía con su llegada. Lo que no se esperaban era que Maica llegaba para quedarse y compartir unos días de convivencia con ellos.

A lo largo del fin de semana, como madrina del programa, la colaboradora ha realizado numerosas actividades con ellos, entre ellas el juego de las verdades y las mentiras en 'La fiesta del mentiroso': "Lo habréis escuchado miles de veces a lo largo de todos estos años. El mejor consejo que puedes seguir para tener éxito y prosperar en el casting de 'Gran Hermano' es ser tú mismo", comenzaba.

"Esta noche os proponemos ser uno mismo y muchos otros a la vez. Vamos a jugar al clásico 'Dos mentiras y una verdad'", les comunicaba Maica en el jardín de la casita. Acto seguido, todos ellos entraron al salón y empezaron, uno a uno, a contar sus verdades y mentiras frente a sus compañeros. Y esto sacó a la luz los secretos más inesperados de los participantes.

Nora fue la primera en hacerlo: "Mi padre tiene doce hijos". Anthony se unió contando un episodio que sorprendió a todos: "Mi barco se hundió en el río Amazonas y tuve que nadar hasta que me salvaron unos indígenas". Por su parte, Jana les confesó algo de su vida más personal: "El chico que llevaba tiempo conociendo se mudó a otro país para casarse con su novia que yo no sabía que existía". José compartió un dato sorprendente sobre su familia: "Por parte de mi madre solo conozco a mi madre".

Cuando le llegó el turno a Noa, sus confesiones no dejaron a nadie indiferente. Todos alucinaron con lo que contaba, pero aún más cuando descubrieron que todo lo que les había contado era verdad: "Me casé con un argentino durante un año y con un dominicano durante tres años. Una mujer dio a luz en la puerta de mi casa y tuve que ser yo la que sacó al niño. Encontré a mi hermano por parte de padre el día de su dieciocho cumpleaños... ¡Todas son verdad!". Todos se quedaban con la boca abierta: "¡Madre mía!".

