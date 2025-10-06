Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 14:12h.

La colaboradora les ha dado unos últimos consejos antes de marcharse

El pasado viernes, Maica Benedicto llegó por sopresa a la casita de 'Uno de GH20', el nuevo reality exclusivo de Mediaset Infinity. La colaboradora sorprendió a todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' con su llegada. No se esperaban para nada su visita, y menos aún que llegaba para quedarse.

Maica ha pasado todo el fin de semana junto a los participantes disfrutando de la experiencia y compartiendo con ellos un montón de experiencias. Y es que, desde que llegó a la casita, y como madrina del programa, la colaboradora ha hecho un montón de actividades y juegos junto a ellos. Esto ha hecho que, aunque haya sido breve, su visita haya creado bonitos lazos.

Una vez Maica ha finiquitado su maleta, Cristian se ha encargado de llevársela hasta la puerta. Maica les ha contado entonces que había llegado el momento de abandonar la casita: "Me voy, chicos. Nos iremos viendo", ha comenzado mientras todos ellos ya empezaban a abrazala y a a darle las gracias por su actitud estos días. "Gracias por acogerme tan bien, por darme tanto cariño sin conocerme", les ha dicho ella.

Los consejos de Maica Benedicto a los aspirantes

Y, antes de marcharse, no ha dudado en darles de nuevo un consejo: "Lo que os he dicho, que no se os olvide. Que lo deis todo todos los días, como si fuera el último, sin miedo. Si estáis aquí es por algo, porque sois necesarios. Seguid con vuestra personalidad, que seáis vosotros en vuestro cien por cien. No tengáis miedo a nada".

Acto seguido, y para terminar, les ha agradecido una vez más cómo la han tratado estos días: "Gracias por todo". Y, tras un abrazo colectivo, ha abandonado finalmente la casita de 'Uno de GH20'.

