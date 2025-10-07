Amparo se sincera entre lágrimas con Óscar Landa: “Me he desnudado por completo”

Amparo regresa muy afectada de la Gala 3 de ‘Uno de GH20’ y busca consuelo en el exgranhermano

Tras una Gala 3 llena de sorpresas y momentos llenos de intensidad, los concursantes han regresado a la Casita de ‘Uno de GH20’ con sentimientos encontrados. De hecho, Amparo ha aprovechado la visita de Óscar Landa y se ha desahogado con él “Para mí no todo vale en la vida”.

La llamada de atención de Teresa Colomina, la directora de casting de ‘Uno de GH20’ a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ ha dejado muy tocada a Amparo quién tiene la sensación de estar dándolo todo. Amparo estaba muy afectada, no entendía nada y ha aprovechado que Óscar Landa, exconcursante de ‘GH DÚO’ estaba en la Casita, para sincerarse con él y pedirle su consejo.

“Me he desnudado por completo, si eso no lo han visto...”, ha comenzado Amparo ha explicarle entre lágrimas. La aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ tiene claro que ella está siendo ella misma, pero que en esta vida no vale todo “Para mí no todo vale en la vida, por entrar en una casa yo no voy a dar puñaladas”.

Óscar ha intentado tranquilizarla, le ha aconsejado que fuera ella misma y que intentara descansar porque había sido una noche muy dura para todos. Al exgranhermano, le ha dado mucha pena no poderse quedar más tiempo y seguir charlando con Amparo y el resto de aspirantes, pero le ha pedido que, sobre todo, aprovechara la oportunidad que estaba teniendo y que lo viviera con alegría porque se pasaba muy rápido “si estás aquí es por algo, has pasado un casting de muchísimas personas”.

