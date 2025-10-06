Los usuarios de Mediaset Infinity deciden quien pasa a ser el primer finalista de 'Uno de GH20' y Maica Benedicto escoge a su amadrinado

Daniela, nueva concursante de 'Uno de GH20', llega pisando fuerte a la casita: "Soy la esencia que falta"

No iban a faltar emociones en la gala de 'Uno de GH20' y, es que se estrenaba el sofá en el que solo se van a sentar los aspirantes que pasen a la fase final para seguir luchando por el sueño de convertirse en concursante del reality.

Uno de ellos hoy iba a ser la primera persona en ocupar este lugar, todo ante la decisión de la audiencia a través de sus votaciones en al app de Mediaset Infinity. La incertidumbre se asentaba en el plató cuando Nagore Robles se disponía a decir quién era el afortunado o la afortunada en ser el primero en disfrutar de este privilegio.

"Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que vaya al sofá... ¡Cristián!" "¡¿Qué?!", es la propia reacción del concursante, quien no da crédito ante la decisión de los seguidores del programa.

Teresa Colomina, quien ha reprendido a los concursantes a lo largo de la noche por no haber cumplido con las expectativas, confiesa que en este momento no piensa en nadie que se merezca más ese sofá que Cristián: "Lo siento mucho, necesito más". "La lectura de esto es que os tenéis que poner las pilas, que seguís en un casting y tenéis que llamar la atención, enamorar a la audiencia y poner vuestro culo en este sofá", motiva Nagore Robles.

La sospecha de Maica Benedicto sobre el resultado de la votación

Sin embargo, a la presentadora se le ha quedado la mosca detrás de la oreja cuando ha visto la reacción de Maica al resultado de la votación: "Me gustaría saber si crees que él ha conseguido esa plaza en el sofá por tus seguidores". Su respuesta es clara, sincera y directa: "En parte sí".

Maica Benedicto nombra a su amadrinado

Una de las razones por las que Maica Benedicto entró en la casita para disfrutar del fin de semana era conocer más de cerca a los candidatos para amadrinar a uno de los candidatos. De esta manera, la persona seleccionada por la exgranhermana quedará inmune el miércoles y, por lo tanto, no podrá ser expulsado.

Maica, quien se encuentra "con los pelos de punta", revela cuál es la persona que ha elegido para disfrutar de este privilegio: "Nora". "Felicidades porque el miércoles te libras de la expulsión", felicita Nagore Robles mientras ambas se abrazan.