06 OCT 2025 - 22:08h.

Los dos exparticipantes de 'GH DÚO' se han reencontrado en plató y han saltado chispas entre ellos: esto ha ocurrido

Anthony y José juegan a mantenerse la mirada en 'Uno de GH20' y ¡saltan chispas!

Maica y Óscar Landa han protagonizado un esperado reencuentro durante la gala de 'Uno de GH 20' que ha tenido lugar este lunes en Mediaset Infinity. Un reencuentro en donde han podido hablar de algunas cosas que tenían pendientes hasta este momento y en el que han saltado chispas. Y es que Maica ha entrado al plató del programa de Infinity ante el aclamo del público: la exconcursante de diversos realities de Telecinco ha estado durante unos días en la casa y ya se ha despedido definitivamente.

Pues bien, al verse las caras de nuevo, Maica le ha reprochado a Óscar Landa que no le dijera nada estos días atrás cuando han coincidido en la misma ciudad, lo que provocó -según ha confesado esta- su "enfado": "Me hubiera gustado verlo". En cuanto a la "guerra" entre Óscar Landa y Miguel Frigenti, Maica ha confesado que se posiciona "del lado de Frigenti".

Esto último ha provocado el enfado de Óscar Landa, que ha visto cómo, primero el colaborador y luego su gran amiga, se le han echado encima en su primer día como colaborador: "Me parece feo que me hagáis esto, os lo digo de verdad. Yo no soy protagonista, vengo a hablar de los concursantes". Maica le ha tachado a Óscar de "víctima", justificando que tan solo ha respondido a lo que le han preguntado.

La bronca salpica a Miguel Frigenti

Esta 'minibronca' entre Landa y Maica ha acabado salpicando a Frigenti, que ha vuelto a saltar de nuevo contra el vasco, reviviendo el momento de tensión que habían tenido segundos antes en plató. "Yo no vengo con nada preparado, vosotros sí", ha confesado Landa, muy tajante en sus palabras. Finalmente, Nagore Robles ha parado el tenso momento dando paso a la entrada de los concursantes.