Ninguno de los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se olvida de que están participando en un casting y los consejos de Teresa Colomina, la directora de casting de ‘Uno de GH20’ les han puesto muy nerviosos. Amparo se ha roto, Jana ha sentido que ella va a ser 'la mala' de la película “voy a quedar como una diabla” y Noa ha sentido que igual ella no es la persona adecuada para estar en la Casita.

Tras escuchar a Teresa Colomina pedirles que no se olvidaran que estaban en un casting y que quería ver más de ellos porque el tiempo se estaba acabando, ver a Cristian convertido en uno de los elegidos y la entrada de nuevos aspirantes, los ánimos de los aspirantes a ‘Gran Hermano 20’ han colapsado.

Jana siente que se está equivocando: “Yo no quiero conflictos”

Al regresar a la casita, hemos visto como Amparo rompía a llorar y le pedía consejo a Óscar Landa, un exgranhermano y experto en realities. Pero no ha sido la única. Jana estaba muy afectada porque tenía la sensación de que ella se estaba convirtiendo en la mala del juego y esa no era su intención para nada “tengo la sensación de que algo estoy haciendo mal”.

“No controlas tu rabia, siempre le dices algo y no, no… Y ya está salvado”, le ha aconsejado Noa respecto a la actitud que estaba teniendo con Cristian tras lo sucedido en la Gala 2. Ella siente que igual se está viendo una imagen suya que no corresponde con la realidad porque se ha convertido en la enemiga del favorito del público y la nueva aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ la ha señalado como la persona que menos le gustaba “Voy a quedar como la diabla que busca pelea y yo no soy así”.

Noa se quiere ir: “Yo no pinto nada aquí”

Por su parte, Noa ha sentido que igual ‘Uno de GH20’ no era su lugar y que su familia le estaba intentando transmitir esa idea “Mi gente me está diciendo ‘sal de ahí, que tú no pintas nada… No pinto nada aquí, no soy un pelele… Yo no soy falsa, yo hablo con todo el mundo”. Jana ha intentado tranquilizarla y demostrarle que lo único que intentaban era sacar lo mejor de cada uno de ellos, pero Noa no está atravesando su mejor momento en la Casita “tengo fiebre, estoy aquí pasando frío, yo no como carne, no tengo proteínas…”.

