Ana Carrillo 07 OCT 2025 - 15:58h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se han dirigido a sus seguidores tras reencontrarse en el programa presentado por Nagore Robles

El esperado reencuentro entre Maica Benedicto y Óscar Landa en 'Uno de GH20': "No te hagas la víctima"

Tras varias semanas sin verse y sin estar en contacto, Maica Benedicto y Óscar Landa se han reencontrado en el plató de 'Uno de GH20' y han protagonizado un momento lleno de tensión en el que también se ha visto involucrado Miguel Frigenti, con el que compartieron experiencia en 'GH DÚO'.

Los motivos por los que han saltado chispas es porque Maica se ha posicionado "al lado" de Frigenti en el conflicto que el colaborador mantiene con el finalista de 'Gran Hermano 19', a lo que se suma su malestar porque la persona que fue su amigo íntimo en la casa de Guadalix de la Sierra no le avisara de que estaba de vacaciones a dos horas de su ciudad y sí que pasase tiempo con Álex Ghita.

Óscar se ha excusado diciendo que no recordaba que Benidorm, su destino de vacaciones, estaba relativamente cerca de Cartagena, la ciudad natal de Maica, y que vio al ex de Adara Molinero porque se encontraba alojado en un hotel cercano de la mencionada localidad alicantina. Además, aseguró que no quería verse involucrado en un ajuste de cuentas con sus excompañeros de 'GH DÚO'.

Sus comunicados

Tras el programa, los dos han emitido comunicados dirigidos a sus seguidores: Maica a través de la red social X y �Óscar en formato vídeo vía stories de TikTok. La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha optado por centrarse en la gratitud que siente con sus fans, que siempre le demuestran su apoyo inconcional y ha recibido la respuesta de Frigenti en forma de corazón.

"Cada día lo pienso y llego a la misma conclusión: siempre he ganado con vosotros. No sé cómo explicar el cariño tan grande que me hacéis sentir, aun sin vosotros saberlo. Me acompañáis en todo, estáis en cada paso que doy y no os perdéis nada. Me siento muy afortunada. Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de emoción y mucho amor. Es increíble lo mucho que me conocéis, os quiero con todo mi corazón, aunque no os conozca en persona. No sé cómo explicarlo del todo, pero es real: sois mi fuerza y mi alegría todos los días", ha escrito la modelo en una nota que ha compartido en un tuit.

Por su parte, Óscar ha lanzado una reflexión tras aclararle a sus seguidores que está "bien": "Gracias por las palabras de apoyo y no os preocupéis, si tristemente al final el tiempo pone a cada uno donde tiene que estar y ya lo hemos visto".