Pedro Jiménez 06 OCT 2025 - 23:04h.

Desde que Maica Benedicto y Cristian se vieron por primera vez, algo surgió entre ellos. Las especulaciones desde entonces se han sucedido y ambos han tenido algún que otro intercambio de palabras tras la incursión de Maica en la casa. Durante la gala de 'Uno de GH20' que Mediaset Infinity ha emitido este lunes, Nagore Robles les ha preguntado a ambos si realmente se gustan y qué sienten el uno por el otro, y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

En primer lugar, Cristian ha reconocido que Maica es "una chica guapísima e impresionante. Creo que ella y yo nos entendemos, con nuestras bromas...", ha señalado un Cristian que, no obstante, ve a Maica como alguien "inalcanzable". "Creo que es para nuestras cosillas y eso...", ha añadido, envuelto en un mar de dudas y cuya respuesta ha provocado todo tipo de reacciones en plató.

Maica, por su parte, ha subrayado que Cristian "no le parece un cucaracho": "Pero creo que a veces la caga, pero no pasa nada. Como él dice, soy inalcanzable para él pero porque actuamos y pensamos diferente. No me gusta, simplemente es un chico atractivo y sexy".

Y es que, a pesar de que estas opiniones nos dan que pensar que lo que puede haber entre ellos no vaya más allá de una simple amistad, está claro que hay una especie de "tensión" entre ambos, como bien ha señalado Anabel Pantoja al respecto.

La "olla loca" de Cristian

Ante la pregunta de Nagore Robles sobre cuántos viajes en la "olla loca" le daría a Maica (en tono de broma), Cristian ha señalado que "los que quiera". Habrá que esperar para saber si pasa algo más entre ellos o, por el contrario, la cosa se estanca y tan solo podemos hablar de una relación de amistad y nada más.