Patricia Fernández 08 OCT 2025 - 23:28h.

Daniel, modelo y de Madrid, es el nuevo aspirante de 'Uno de GH20'

La organización de 'Uno de GH20' decide expulsar a Noa del proceso de casting ante su comportamiento: "Nunca pasarías a la casa de 'Gran Hermano"

Compartir







Un nuevo aspirante ha entrado a la casita de 'Uno de GH20', se llama Daniel, modelo de 30 años y es de Alcobendas, Madrid. El que llega con muchas ganas de vivir la experiencia: "Estoy muy contento de estar aquí y con ganas de conocer a mis compañeros".

Daniel, Míster Universo España, se describe como un líder: "Si quiero que esto vaya por aquí el primero que tiene que poner la primera piedra soy yo". El que se reconoce como "muy leal" y "cabezón". Y cuenta cómo le gustan las chicas: "Todo lo contrario a lo que suelen pensar de mí, con 30 años y misiones fracasadas, me da igual como sean... mientras que me respeten".

PUEDE INTERESARTE Cristian y Daniela confiesan a Nagore Robles que compartirían una noche de pasión

El que aseguraba que "no ha querido ver mucho el programa", aunque sí reconocía que ha mirado "lo justo y necesario para no hacer prejuicios" porque "quiere convivir con ellos" y ver cómo le tratan y "sacar sus conclusiones".

Así ha sido el reencuentro de José y Daniel

La José, en medio de todo esto, preguntaba al nuevo aspirante por si se acordaba de él y este reconocía que sí. Momento en el que este explicaba por qué se conocen: "Yo también participé en Míster, tengo su número de teléfono. Él fue como profesor, nos aconsejaba". Y negaba que hubieran tenido algo ante la pregunta de Belén Ro.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: