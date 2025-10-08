Ruvens pasará el fin de semana en la casita de 'Uno de GH20'

Este miércoles, en la cuarta gala de 'Uno de GH20' en Mediaset Infinity, Nagore Robles anunciaba una importante noticia que afectaba al exconcursante de 'Gran Hermano' y colaborador, Ruvens.

Tras charlar con los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' y recordar el acercamiento entre Cristian y Maica, él mismo confesaba en plató que "estoy muy agradecido con Maica porque gracias a ella he pensado cosas, he meditado y estoy muy contento dentro de la casita".

Después de esto, la presentadora, con una caja en mano, anunciaba una noticia que iba a cambiar el futuro de la casita de 'Uno de GH20': "Atentos todo el mundo a esta caja a esta caja misteriosa. Os aseguro que no se que hay en su interior...bueno eso es un poco mentira. Lo que sí se es que pertenece a uno de los candidatos", comenta entre risas dejando en el aire su contenido.

Amparo, feliz de recibir a Ruvens en la casita: "Estoy contenta porque me dio un empujón de ánimo"

Bien pues, Nagore sin dudarlo se acercaba hasta Ruvens, actual colaborador del reality para decirle lo contento que le ve y preguntarle si le gustaría entrar en la casa. Tras unos instantes en duda, la presentadora interrumpía para descubrir si el fin de semana tiene algún plan. Ante esto, el exconcursante de 'GH' ya sabía por donde iban sus intenciones y era incapaz de evitar una gran sonrisa.

Entre tanta intriga, Nagore por fin lanzaba la pregunta: "¿Qué te parece pasar el fin de semana a todo trapo con los candidatos?", a lo que él sin dudarlo responde: "Hombre, claro. Yo estoy muy contento, lo que no sé es si lo estarán ellos". Al conocer esta noticia, Amparo confesaba su alegría porque "me dio un empujón de ánimo".

