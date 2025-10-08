Por su 34 cumpleaños, la organización de 'Uno de GH20' decide darle una sorpresa a Cristián trayendo a su hermana

Días atrás, el primer concursante ganador del sofá de 'Uno de GH20' cumplía 34 años en la casita. Lo que él no sabía era que durante la gala del miércoles, el reality que muestra el proceso de casting de 'Gran Hermano' del que puedes disfrutar a través de Mediaset Infinity decidía darle una, o más bien dos, emotivas sorpresas como regalo.

La primera de ellas venía de la mano de una tablet con auriculares guardada en una caja. "Lo que vas a ver ahora mismo y a oír solo lo vas a disfrutar tú", le informa Nagore Robles. La presentadora le daba play al video e, instantáneamente, el aspirante se rompe pues está viendo cómo su hija le felicita por su cumpleaños.

Con lágrimas en los ojos, Cristián relata a quién acaba de ver: "Mi hija". "Oye que lo hemos hecho para animarte, eh. Tienes la niña más bonita que he visto en mi vida, es preciosa", le confiesa la presentadora.

Así ha sido la emocionante visita sorpresa de su hermana

Tras ver su lacrimógena reacción, Nagore Robles le pregunta si su familia es lo más importante de su vida. Con su respuesta afirmativa, se dispone a plantarle en mitad del plató para proceder a darle su segunda sorpresa mientras le distrae pidiéndole que les mande un mensaje.

Muy emocionado, el aspirante coge aire y habla a cámara sin esperar que detrás suyo se encuentra su hermana. No es hasta que ella se pone delante de él que descubre quién ha venido a verle por sorpresa: ¡No te pierdas este momentazo!