Los aspirantes a concursantes de ‘Uno de GH20’ han sido sorprendidos esta tarde por Nagore Robles. La presentadora del programa ha visitado la casita para conocer mejor a los participantes y animarlos a que disfruten al máximo de esta experiencia tras la última gala. Una visita que ha dado para mucho y en la que algunos de los concursantes, como Cristian y Daniela, se han confesado como nunca.

Nagore entraba a la casita con la misión especial de enseñar a los habitantes una súper receta. Un momento que, como era de esperar, ha dado para mucho más que eso, pues, durante los tiempos de espera en la cocina debido al horneado, la presentadora ha propuesto a los concursantes un juego que ha sacado a la luz algunos de sus más grandes secretos.

Cristina y Daniela se mojan: "Me acostaría con..."

La presentadora del programa ha propuesto un juego a los concursantes, el clásico de ‘besar, casar o acostar’, pero, en este caso, las opciones posibles eran solo los habitantes de la casita. Cristian ha sido el primero en responder y su respuesta ha provocado muchas risas y comentarios. Y es que, después de confesar que se casaría con Noa y besaría a Nora, el concursante ha admitido que la noche de pasión la tendría con la nueva concursante, Daniela.

Daniela solo lleva dos días en la casita, pero desde el primer momento entre Cristian y ella se ha notado una complicidad especial. Ya desde su presentación durante la pasada gala, en la que la participante entró pisando fuerte y dispuesta a revolucionar la casa, la joven admitió que la única persona que le atraía dentro del concurso era el de Fuenlabrada. Una confesión que ahora ha ido aún más allá.

Cuando ha llegado su momento de responder a la gran pregunta de Nagore, la nueva incorporación, no se ha cortado nada a la hora de admitir, que, al igual que Cristian había confesado minutos previos, ella también lo elegiría a él para compartir una noche de pasión. Ahora, que ambos saben que la atracción que sienten el uno por el otro es mutua. ¿Se dejarán llevar y tendremos el primer gran romance de ‘Uno de GH20? ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

