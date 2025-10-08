Jana le pide explicaciones a Daniela sobre su actitud con ella

Jana, devastada, habla por primera vez en 'Uno de GH20' del problema que tuvo en su adolescencia: "Empecé con 12 años"

Compartir







Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' llevan ya más de una semana encerrados en la casita de 'Uno de GH20', y a medida que se van conociendo poco a poco, la tensión comienza a crecer entre algunos de ellos, como es el caso de Jana y Daniela, que no lo han dudado a la hora de sentarse a hablar e intentar resolver sus problemas entre ellas.

Daniela entró hace tan solo un par de días a la casita y comentó que no creía que fuese a congeniar con Jana, algo que no le sentó nada bien a esta, por lo que se lanza a preguntarle el motivo y Daniela no duda en sincerarse con su compañera: ''Yo veo como personalidades totalmente diferentes y a parte una cosa que me ha sentado fatal es que cuando entré aquí, te ha pido la gente de aquí decir 'no es que acaba de salir del huevo' y eso a mi me sentó...''.

Pero tras la confesión de Daniela, Jana se defiende: ''Te lo dije aquí, pero lo dije yo y lo dijeron otros. Pero solo te ha afectado que lo dijera yo cuando no fui la única'', ''A mi eso me sienta como una patada en el culo, la verdad'', le reprocha Daniela, y Jana da su brazo a torcer: ''Sabiéndolo ya no te lo voy a volver a decir''.

Aunque ambas intentan llegar a un entendimiento, Jana continúa explicándole que cree que tienen personalidades muy distintas, pero Daniela lo niega: ''Yo al contrario, cuando te vi entrar dije que me gustaría una chica mona como yo para llevarnos bien y te vi entrar y dije 'guay''.

''Yo no quiero ningún mal rollo ni absolutamente nada de eso...'', le dice Daniela, y Jana afirma que ella tampoco, pero Daniela acaba por confesarle todo: ''Entré en la casa contigo entre ceja y ceja, llámame loca, pero te notaba una personalidad que a mi no me cuadraba (...) No te dije nada porque le dije a Nora '¿se lo digo?' y me dijo 'no, espérate a que lo diga otra vez y ya se lo dices''.

Jana que escucha atenta a su compañera, decide pedirle perdón por sus palabras que tan mal le han sentado: ''Me relaja, no volveré a decir eso y no iba a malas, ni mucho menos. Lo siento si te sentó mal, yo no tengo nada en tu contra''.

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: