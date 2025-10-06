Una nueva aspirante a entrar a la casa de Guadalix llega a la casita: ¡Conócela!

Maica Benedicto y Cristian confiesan en la gala de 'Uno de GH20' si realmente se gustan o no: "Es atractivo y sexy"

Nagore Robles detenía la gala del martes de 'Uno de GH20' para dar un notición a los concursantes y es que hay una persona dentro de la casita que les interesa conocer: Ella es Daniela, una joven que advierte que si entra en el reality es para ganar.

La presentadora le saluda desde el plató para saber qué le ha parecido el que será su nuevo hogar: "Súper, lo que pasa es que está un poco sucio pero bueno, yo también soy desordenada".

Los colaboradores también aprovechan para saber quién es su favorito y el que le caer peor hasta el momento: "El que mejor me cae es la José porque yo soy muy mariliendre y a mí me encanta. La que peor me cae es Jana porque creo que no somos nada compatibles, discutiríamos 100% porque somos personalidades completamente diferentes pero ya se verá".

También se interesan por conocer si hay alguien que le haga "tilín". "El que más guapo me parece es Cristián", una opinión que comparte con Maica Benedicto, con quien el concursante ha sentido una conexión. Sin embargo, ella viene dispuesta a brillar por sí sola: "Soy lo que falta en esta casita: la esencia, la juventud, las ganas de darlo todo...".

Daniela conoce a sus compañeros de 'Uno de GH20'

Daniela entra en el plató de 'Uno de GH20' para conocer a los que serán sus compañeros en la casita. El motivo por el que quiere entrar en el reality es claro: "Quiero demostrarme que soy fuerte, más de lo que pienso". Además, tiene el propósito de "dar un montón de juego", sin embargo, la directora de casting le advierte que tenga cuidado con las expectativas pues durante la noche ha reprendido a los aspirantes por esa misma razón.

Pero la nueva concursante también sabe reconocer sus defectos: "Soy súper impulsiva, no pienso mucho las cosas y luego me trae unas consecuencias que te cagas". De hecho, espera que esta faceta suya no se oculte por la presencia de las cámaras: "Espero ser yo como soy". Y es que, su propia madre le define como "una bomba atómica".

Al igual que confiesa que Jana es la concursante que peor le cae, también considera que es la que menos ha espabilado. "Si soy la única que ha estado discutiendo con todo Cristo", responde la aspirante. "Es tu personalidad lo que no me cuadra. Puede ser que nos parezcamos y por eso me caiga mal", afirma.