La presentadora de ‘Uno de GH20’ pone a prueba a los aspirantes con una divertida prueba

Jana y Daniela intentan limar asperezas tras unos días muy tensos: ''Entré contigo entre ceja y ceja''

“¿En qué momento ha pasado esto?”, los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20 han alucinado al encontrarse en el salón de la Casita con Nagore Robles. La presentadora de ‘Uno de GH20’ ha entrado en el casting para tranquilizarles, conocerlos un poquito mejor y proponerles una divertidísima prueba.

Por primera vez, la presentadora ha entrado en la Casita de ‘Uno de GH20’ y los aspirantes a concursantes se han quedado en shock. Tras el revuelo surgido por los consejos que la directora de casting dio en la Gala 3, Nagore ha querido comenzar su visita tranquilizando a los aspirantes, aconsejándoles y animándoles a que disfruten al máximo la experiencia “Tenéis muchas más cosas en común de lo que imagináis, disfrutad todo el tiempo que estéis aquí…”.