Logo de telecincotelecinco
Logo de Uno de GH20Uno de GH20
Uno de GH20

La Jose, molesto por un comentario de Daniel sobre el casting: “Es una broma que no me ha gustado nada”

La Jose, molesto por un comentario de Daniel sobre el casting: “Es una broma que no me ha gustado nada”
Daniel y la Jose hablando en el salón de la Casita de 'Uno de GH20'Mediaset Infinity
Compartir

A la Jose le ha sentado mal un comentario de Daniel sobre quién debía ser el ganador del puesto de concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y no ha dudado en decírselo para aclarar la situación. A la Jose le molesta la vibra competitiva de su compañero de casting en ‘Uno de GH20’ y ha querido aclarar la situación antes de enfadarse con el Míster.

Daniel se ha dado cuenta de que a la Jose estaba molesto por algo y ha querido saber qué pasaba. El aspirante a concursante no quería entrar en polémicas y prefería irse a meditar, pero conoce a Daniel de fuera y ha querido ser sincero. Le ha explicado que no le ha gustado nada que soltara un “Gané fuera y le voy a ganar aquí” porque él jamás hubiera argumentado sus motivos para ganar ‘Uno de GH20’ hablando de algunos de sus compañeros.

PUEDE INTERESARTE

“Lo que me ha chocado es que la broma, supongo que es broma, lo de que me ibas a ganar porque habías ganado… yo no hubiera hablado de ti ‘Yo voy a ganar porque soy la Jose…”, así ha intentado explicarle su malestar a Daniel, quién no entendía que se hubiera tomado en serio un comentario sin importancia y más siendo entre ellos con la relación que tienen “Voy detrás porque siendo tú, la relación que tenemos, me conoces de fuera y sabes que no me creo más que a nadie”.

Daniel se ha disculpado y le ha dicho que en ningún momento pretendía ir en su contra, y le ha recordado que son ellos los que están todo el rato con la broma de “Míster Galaxia” y él no se lo toma a mal.

PUEDE INTERESARTE

La Jose ha intentado parar la conversación “de un granito estamos montando el Everest”, pero le ha dejado claro que tenía derecho a molestarse por alguna de las cien bromas que no le importa que le gasten “Me gastas bromas que me dejan loquísima”.

Temas