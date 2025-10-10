Daniel intenta aclarar la situación y se disculpa con él: “Lo siento, pero tú estás todo el día con el Míster Galaxia”

A la Jose le ha sentado mal un comentario de Daniel sobre quién debía ser el ganador del puesto de concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y no ha dudado en decírselo para aclarar la situación. A la Jose le molesta la vibra competitiva de su compañero de casting en ‘Uno de GH20’ y ha querido aclarar la situación antes de enfadarse con el Míster.

Daniel se ha dado cuenta de que a la Jose estaba molesto por algo y ha querido saber qué pasaba. El aspirante a concursante no quería entrar en polémicas y prefería irse a meditar, pero conoce a Daniel de fuera y ha querido ser sincero. Le ha explicado que no le ha gustado nada que soltara un “Gané fuera y le voy a ganar aquí” porque él jamás hubiera argumentado sus motivos para ganar ‘Uno de GH20’ hablando de algunos de sus compañeros.

�“Lo que me ha chocado es que la broma, supongo que es broma, lo de que me ibas a ganar porque habías ganado… yo no hubiera hablado de ti ‘Yo voy a ganar porque soy la Jose…”, así ha intentado explicarle su malestar a Daniel, quién no entendía que se hubiera tomado en serio un comentario sin importancia y más siendo entre ellos con la relación que tienen “Voy detrás porque siendo tú, la relación que tenemos, me conoces de fuera y sabes que no me creo más que a nadie”.

Daniel se ha disculpado y le ha dicho que en ningún momento pretendía ir en su contra, y le ha recordado que son ellos los que están todo el rato con la broma de “Míster Galaxia” y él no se lo toma a mal.

La Jose ha intentado parar la conversación “de un granito estamos montando el Everest”, pero le ha dejado claro que tenía derecho a molestarse por alguna de las cien bromas que no le importa que le gasten “Me gastas bromas que me dejan loquísima”.