Joon tiene muy buena relación con Nora, pero a veces parece que le saca de quicio, y tras pensarlo un momento, el aspirante de la casita de 'Uno de GH20' le ha explicado a su compañera el por qué. Y es que, al parecer, Joon cree que Nora se parece muchísimo a su madre y se abre con ella para contarle su dura historia.

''Ya sé a quién me recuerdas, Nora, es que es chungo, hoy me he dado cuenta, a mi madre'', le confiesa Joon a Nora y ella se sorprende: ''¿Por qué? ¿Es malo, es bueno?'', y acto seguido, Joon se va a sofá junto a Jose y Nora para contarles un poco más sobre su vida fuera de la casita.

''Yo me peleo casi siempre con mi madre porque hablo así, cualquier cosa y ella me gritaba y yo decía 'mamá, solo te estoy diciendo esto, no me chilles', y ella me decía 'yo no te estoy chillando, es mi forma de hablar'', explica el aspirante provocando la risa de sus compañeros.

Pero, Joon sigue explicando que su vida no ha sido un camino de rosas: ''Mis padres nunca me dijeron que lo estaba haciendo bien, todo era mi culpa. Me chocó, al principio, tu forma de expresarte, me resultaba chocante pero a la vez familiar y yo no sabía por qué me resultaba eso familiar''.

