Laura Ceballo 10 OCT 2025 - 13:21h.

Amparo fue la encargada de inaugurar lo que se convirtió en una lucha de todos contra todos

Todo parecía normal en el jardín de 'Uno de GH20'. Varios aspirantes charlaban tranquilamente de la vida cuando de repente hubo algo que llamó la atención de Jose y que supuso un antes y un después en el relax que reinaba en la casita.

"�¿Y esa nata? Hay que hacer un juego con esa nata, eh...", decía mirando el gran bol de nata que había en la mesa. Y mientras Jana planteaba opciones y sugería diferentes juegos, Amparo pasaba directamente a la acción. Cucharón en mano, cogía una buena porción de nota y empezaba la persecución.

Cristian se convertía en su primera víctima: "¿Por qué yo siempre? ¡Siempre me cae a mí, macho! ¡Todo lo malo me cae a mí! Siempre me llevo la peor", decía. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque poco a poco todos iban uniéndose formándose una tremenda guerra de nata en la que ya iban todos contra todos.

Todos contra todos

La nata empezó a volar por los aires y a acabar literalmente en toda la ropa de los concursantes. Y es que la guerra alcanzó tal nivel, que la organización del programa se vio obligada a intervenir para poner un poco de orden: "Hola, por favor. Los micros, por favor". Y no era para menos, ya que muchos de ellos estaban completamente bañados en nata.

"La que hemos liado en un momento", comentaban mientras se miraban entre ellos sin poder contener las carcajadas. Acto seguido, ponían fin al juego y pasaban a la casita para lavarse y corregir tal desorden.

