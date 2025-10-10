Cristian y Daniella se acercan cada vez más y han mantenido una profunda conversación

Cristian confiesa sus sentimientos hacia Daniella en ‘Uno de GH20’: "No nos vamos a casar mañana, pero me pareces una tía increíble"

Pasan los días dentro de la casita de 'Uno de GH20' y los aspirantes a concursar en 'Gran Hermano 20' quieren conocerse cada vez un poquito más. Es, por ejemplo, el caso de Daniella y Cristian, que parece que últimamente pasan mucho tiempo juntos y tienen conversaciones de lo más profundas.

Sentados en el jardín de la casita, ambos han comenzado a hablar de cómo se veían hace años en un futuro: ''Cuando uno mira al futuro es en lo que piensa, en una familia, siempre lo he pensado, desde pequeño'', le dice Cristian a Daniella, y ella afirma que siempre ha querido eso.

''Me gustaría casarme, me encantaría, me encantaría tener hijo, que alguien me quiera como mi padre quiere a mi madre, tener un amor como el de mis padres de bonito'', le confiesa Daniella a Cristian, que la escucha atentamente: ''Eso que has dicho es muy bonito porque no todos los hijos pueden decir eso''.

Daniella le cuenta un poco más sobre su familia: ''Mis padres se aman, mi padre conoció a mi padre, a los meses se quedó embarazada de mi y llevan 20 años juntos y se aman. Mi padre ama a mi madre'', y Cristian está encantado: ''Jo, qué bonito tener un amor así''.

''Me han enseñado siempre el amor bonito, nunca he visto a mis padres discutir fuerte'', continúa contándole Daniella a Cristian, que se alegra mucho por la situación de su familia: ''Qué afortunados tus papás y tú, al final es lo que los niños aprenden''.

