10 OCT 2025 - 16:15h.

La concursante cree que ha podido ser una crema que no había usado nunca antes

La vida en la casita de 'Uno de GH20' da para mucho. Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' pasan 24 horas juntos. Poco a poco, han ido amoldándose a su nuevo hogar y a la convivencia.

Tanto, que ya se sienten como en casa y han incorporado todas sus rutinas, que ya desarrollan con total normalidad. Amparo no ha dudado en hacerse su rutina de cuidado de la piel, aunque el resultado no ha sido el que esperaba.

Después de pensar que le había salido un orzuelo por cómo le había maquillado Daniella, la concursante ha sufrido un nuevo percance inesperado. Al notárselo, se ha acercado a Nora y Cristian para resolver su duda: "Me pica la cara". Su compañera la ha preguntado entonces si se había pasado una toallita: "Ostras no, ha sido la crema esa, que nunca me la había puesto".

La crema culpable del desastre

Pronto ha intentado buscar una explicación: "A ver si me ha dado alergia... Me está escociendo la cara. ¡Va a ser la crema!". Y, acto seguido, se ha marchado directa al lavabo para lavarse el rostro.

Y es que, Amparo ha caído en la cuenta de que podría haberse echado la crema que no era: "¡Ay, no lo sé! Porque como no veo sin gafas... Me he echado lo primero que he visto". Una vez más, la concursante ha hecho pasar un divertido momento a sus compañeros: "A saber lo que se ha echado", ha comentado Daniel entre risas.

