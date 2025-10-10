Los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se enfrentan a sus momentos más bochornosos durante el juego de la caja negra en la Casita

Cristian confiesa sus sentimientos hacia Daniella en ‘Uno de GH20’: "No nos vamos a casar mañana, pero me pareces una tía increíble"

Compartir







El casting de ‘Uno de GH20’ es como un vuelo de largo recorrido y cuenta con una caja negra que guarda momentos únicos de cada uno de los aspirantes. En esta ocasión, los habitantes de la Casita se han enfrentado a la pregunta: ¿Cuál ha sido el ridículo más espantoso que habéis hecho en vuestra vida y por qué? Y nos han regalado momentos divertidísimos.

Nora ha sido la primera en contarnos el divertido momento en el que terminó una fiesta de Halloween medio desnuda en una plaza junto a su amiga. Una situación que podía haber sido muy ridícula, pero que ella vivió con mucha naturalidad porque asegura que no tiene vergüenza ninguna.

Amparo también asegura no tener sentido del ridículo, pero ha desatado la risa de sus compañeros de casting al contarles cómo terminó en el suelo de una pista de baile, con el pelo cardado y bailando samba.

Los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ tenían que adivinar de quién era el momento de ridículo y al escuchar un “descanse en paz”, todos han tenido claro que era una historia de Joon. El aspirante ha explicado con todo lujo de detalles una anécdota de su puesto de trabajo que le estuvieron meses recordando y que puedes ver completa en el vídeo.

Jana, entre risas: "Por lo menos llevaba un tanga monísimo"

Los aspirantes a concursantes se han muerto de la risa al escuchar el bochornoso momento que Jana vivió en el gimnasio cuando se el rompieron los leggins delante de todo un ejercito de gymbros “estaba haciendo ejercicios de culo delante del espejo y note un…”.

La Jose se fue a buscar aceite en polvo

Todavía sin poder dejar de reír con la historia de Jana, Jose les ha contado el terrible momento que vivió cuando recién llegado a su puesto de trabajo en una cadena de comida rápida le mandaron a buscar aceite en polvo y él fue muy obediente, y se fue a buscarlo.

Daniel también ha recordado un momento de ridículo espantoso que vivió en su puesto de trabajo y que casi le cuesta el contrato, y Daniela y Cristian han contado, sin mucha risa, cómo protagonizaron dos momentos en su adolescencia que les marcaron para siempre. Para ellos no fueron muy divertidos, pero sus compañeros del casting de ‘Uno de GH20’ no han podido contener la risa al imaginarse a Cristian sin pantalones y al ritmo de “Parabrisas, tubo escape, parabrisas, parabrisas…”.