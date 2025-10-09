Cristian confiesa sus sentimientos hacia Daniela en ‘Uno de GH20’

Daniela y Cristian mantienen una conversación muy íntima en la que el concursante le confiesa sus miedos a volver a enamorarse

'Uno de GH20' sorprende al candidato Cristián con la emotiva visita de su hermana: "Os echo un montón de menos"

Lo vivido en la Gala 4 de ‘Uno de GH20’ ha dejado a Daniela muy tocada. Cristian le ha dado el espacio que ella necesitaba, pero cuando estaba más tranquila han tenido su conversación más íntima. Una conversación en la que han hablado de amor y se han confesado su atracción mutua “me pareces una tía increíble”.

Daniela se ha enfrentado a su primera gala en directo dentro del casting de ‘Gran Hermano 20’ y por un momento se ha derrumbado. Ha sentido que podría estar siendo víctima de un engaño de Cristian, que se ha equivocado con Jana e incluso, se le ha venido encima todo lo que había vivido fuera con su ex y por lo que no quería volver a pasar.

Tras desahogarse con Jana y aclarar sus ideas, ha querido hablar con Cristian para saber si era real o no la ‘amistad’ que estaba surgiendo entre ellos. El joven ha sido muy claro y ha intentado explicarle que la atracción física existe, pero que hay algo en su interior que le hace querer ir muy despacito. Todavía siente que es pronto para contarnos qué sucedió realmente en su ruptura amorosa, pero asegura que tiene miedo a no saber distinguir entre el amor y la necesidad de sentir el calor de otra persona.

Daniela le ha escuchado atentamente y ha querido saber qué había sentido por Jana porque no quería que a ella le sucediera lo mismo. Cristian ha sido muy claro al respecto: “Con Jana, cero, no me ha gustado en nada, ni físico ni su forma de ser ni la voz… Tú podrías ser una persona…”.

Sin previo aviso y aprovechando la excusa de Jana, Cristian comenzaba así a abrir las puertas de su corazón a Daniela y le confesaba que la diferencia de edad le asustaba “Tampoco nos vamos a casar mañana, pero tengo 34 años y hay mucha diferencia… Me pareces una tía increíble… Parece que nos vamos a casar mañana”.

Daniela pregunta a Cristian por Maica

Daniela quería aclarar todas sus dudas y no ha querido saber qué sentía Cristian por Maica. El concursante se ha quedado un poco bloqueado y le ha respondido con un “No estoy preparado para hablar de eso, pero igual que Jana te he dicho que no, Maica sí me parece guapa y su forma de ser…”.

