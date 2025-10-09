Laura Ceballo 09 OCT 2025 - 20:08h.

La acusación de la concursante a su compañera ha provocado las risas de todos sus compañeros

La tarde de este jueves, Amparo ha protagonizado un cómico momento en la casita de 'Uno de GH20' que ha provocado las carcajadas de todos sus compañeros. Y es que, la aspirante a convertirse en concursante de 'Gran Hermano 20', ha lanzado una acusación contra Daniella que ha dejado a todos sin palabras.

Mientras Nora recordaba cómo se comportaba su perro con unos cuantos compañeros en el jardín, Amparo llegaba a toda prisa con algo muy importante que decir. Sin pensárselo dos veces, se ha dirigido a Daniella: "Me has maquillado y me has dejado un orzuelo". Mientras parecía enseñárselo, Daniella no daba crédito: "¿Qué dices, Amparo? ¡Será mi culpa!".

Daniel, que se encontraba presente, ha intentado calmar a Amparo sin mucho éxito: "Por el maquillaje no te sale un orzuelo, Amparo. Yo no te veo ahora mismo un orzuelo". Pero ella estaba más que convencida: "¡Porque no ves bien! ¡Ponte mis gafas!".

Jana se unía al intento de calmarla, pero Amparo tenía claro que el maquillaje que le había echado Daniella era el culpable: "A mí me lo ha hecho adrede. ¿No veis el orzuelo que me ha hecho? No me está haciendo gracia. Me caes muy bien, tía, pero de verdad... Mira el ojo que me has dejado".

