Jose somete a Daniel a su entrevista 'pim pom' y descubre cómo cambió su vida hace tres años

El nuevo aspirante comparte un poco más sobre su vida con sus compañeros

Daniel entra como nuevo aspirante y José desvela que se conocen de fuera: "Tengo su teléfono"

Tras la expulsión de Anthony en la gala 4 de 'Uno de GH20', Daniel se ha convertido en el nuevo aspirante y ha entrado con muchísimas ganas de darlo todo en la casita junto a sus nuevos compañeros.

En un momento dado del día, Jose ha querido saber más del concursante y le ha sometido a su entrevista 'pim pom' en la que ha hablado cobre cómo es y cuenta un poco de su pasado, aunque no ha querido desvelar mucho aún de su vida fuera de la casita.

Daniel, ante el 'micrófono', cuenta que tiene 30 años y que es de Alcobendas y hace reír a sus compañeros después de responder a la pregunta de si está soltero o en pareja: ''Soltero siempre'', ''Qué peligro de respuesta'', le dice Jose, que continúa tirándole de la lengua para saber más.

''¿Signo del zodiaco?'', a lo que el aspirante responde que es ''cáncer'' e indica que la palabra que más le representa tanto en su vida como en su personalidad es ''leal'', y al mismo tiempo confiesa que lo que más odia de una persona es ''que sea desleal''.

Jose vas más allá y le pregunta sobre una historia que quiera contar, y Daniel se confiesa: ''Hace tres años estaba muy, muy, muy abajo eso ya os lo contaré, pero mi vida cambió por completo''.

La entrada de Daniel el casita

Después de la última expulsión, Daniel entraba en la pasada gala en la casita con ganas de convertirse en el próximo concursante de 'Gran Hermano 20'. El Míster Universo España, se describía como un líder, demás de "muy leal" y "cabezón".

