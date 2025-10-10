Jose sorprende a sus compañeros de 'Uno de GH20' con un tremendo show de reggaetón: "Te pega ser cantante"
Asi ha sido la actuación del concursante en el jardín de la casita del programa
Los días pasan en la casita de 'Uno de GH20' y todos sus habitantes se encuentran cada vez más cómodos. Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' no dejan de sorprendernos. Y es que, en esta ocasión, Jose nos ha dejado ver su parte más artística.
Jana y Daniella se encontraban en el jardín de buena mañana, dispuestas a empezar el día cogiendo unos rayos de sol y haciendo un poco de ejercicio. Jose se unía a ellas y comentaban el frío que hacía y lo importante que era empezar a moverse para entrar en calor.
Eso sí, Jana era la única que parecía tener claro que quería hacer deporte. "Yo miro como entrenáis", decía Jose. "Yo os hago de apoyo moral, os canto si queréis", continuaba.
La 'performance' de Jose
Sin pensárselo dos veces, Jose comenzaba una improvisada 'performance' de reggaetón utilizando un abanico como micrófono: "Nadie me aguanta si me enveneno, el tipo está chulo y más si es ajeno. Yo no soy carro, para tener freno", comenzaba a entonar.
Jana se colocaba tras él para adornar su actuación mientras continuaba cantando y Daniella alucinaba al verle: "Te pega ser cantante, eh".
