La calma y la tranquilidad reinaban en la casita de 'Uno de GH20' pero el momento ha durado poco. Nora, Jose y Amparo se encontraban en la cocina hablando sobre sus cosas cuando en un momento dado un fuerte sonido ha interrumpido su charla alertándoles de algo.

''¿Qué es eso?'', gritaba Jose y saltaba de la encimera al suelo, huyendo. Acto seguido se daban cuenta de lo que había entrado en la cocina, un gran moscardón, adelantaba Nora, pero Jose entraba en pánico: ''Te parecerá poco'', y los tres intentaban ver dónde estaba para echarle por una puerta.

Pero Jose, presa del pánico, seguía gritando: ''Dios mío, es negro'', y salía corriendo en dirección al jardín para encontrarse con el resto de sus compañeros y huir así de la situación, mientras tanto, Nora pedía un trapo y le pedía a Jose que se calmase. Al final, el moscardón conseguía salir sano y salvo de la casita.

¡Guerra de nata en 'Uno de GH20'!

Los aspirantes del reality se han vuelto completamente locos y han protagonizado un momentazo al enzarzarse en una guerra de nada en el jardín de la casita. Era Amparo la que pasaba directamente a la acción y, cucharón en mano, empezaba la persecución hacia sus compañeros.

