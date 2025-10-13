Patricia Fernández 13 OCT 2025 - 22:12h.

Edi Insua y Violeta Crespo entraran el próximo viernes en la casita de 'Uno de GH20'

En medio de la gala de 'Uno de GH20', que se puede ver de manera gratuita en Mediaset Infinity, Nagore Robles advertía de algo muy importante: "Tenemos una llamada, ¿quién está al otro lado?" Momento en el que Edi Insua aparecía en el pantallón del plató para contar algo.

"Ay qué alegría, cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos tan importante?", le decía nuestra presentadora a Edi, que explicaba el motivo de su llamada: "Tengo que dar una noticia que me hace muchísima ilusión, la que llevo esperando mucho tiempo. Y es que... este miércoles voy a estar allí en el plató con vosotros para conocer a los aspirantes de 'Uno de GH20' y el viernes, junto con Violeta, estaremos en la casita para conocerles más personalmente a todos ellos".

Edi Insua, al saber que visita la casita de 'Uno de GH20': "Me hace muchísima ilusión"

Noticia a la que reaccionaba Nagore Robles: "Qué generosidad, qué maravilla, qué bien, por favor, muchísimas gracias. El miércoles te tenemos aquí y el viernes disfrutamos de la pareja más bonita de todo gran hermano".

