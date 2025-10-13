De la casita a la casa: los aspirantes que serían grandes concursantes de 'Gran Hermano'

Miguel Frigenti y Sergio Ojer analizan qué aspirantes de 'Uno de GH20' están listos para entrar en 'Gran Hermano'

Además, Maica Benedicto hace balance de su paso por la casita de 'Uno de GH20' y opina sobre Cristian: "Estuvo muy pendiente"

La cuenta atrás para saber quién entrará en la casa de 'Gran Hermano 20' está en marcha y la casita hierve con tramas, polémicas y personajes que ya dan mucho de qué hablar. Miguel Frigenti y Sergio Ojer conversaron con nosotros y compartieron sus apuestas sobre quiénes están más preparados para dar el salto definitivo a la casa más famosa de toda la televisión española.

Miguel Frigenti lo tiene clarísimo y ya presentó su lista de elegidos. "Si yo fuera el director de casting te diría estos para adentro", aseguró el colaborador, que apostó por cuatro nombres que están dando mucho juego. Y es que una de las concursantes elegidas por el periodista ha dado mucho que hablar y por eso precisamente la convierten en una de las favoritas de Miguel Frigenti.

Sergio Ojer eligió a la villana de la edición. Se trata una de las concursantes más comentadas desde que entró pisando fuerte en la casita. "La veo una tía con carácter, implicada, que no tiene miedo de involucrarse", dijo el colaborador. Nora rápidamente se perfiló como la villana de esta edición, un rol que parece no importarle en absoluto. "No tiene miedo de ser funada", añadió Sergio, destacando esa valentía que la hace imprescindible para el show. Y es que la elegida por Sergio no para de generar polémicas.

Mientras tanto, la batalla por conseguir la plaza en 'Gran Hermano 20' está servida. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo de los colaboradores!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' lanzan su mensaje a los aspirantes: "Aquí no se viene a pasar desapercibido"

Mientras los aspirantes conviven bajo la atenta mirada de las cámaras 24 horas y afrontan dinámicas que ya están dando de qué hablar, en el plató del programa analizamos cada paso, cada gesto, cada frase. Y claro… llegó el momento de ponerse en la piel de los protagonistas. ¿Qué le pedimos nosotros —como espectadores— a un concursante de ‘Gran Hermano’?

En exclusiva para esta web, lanzamos la pregunta directamente a algunos de los colaboradores más influyentes del universo 'GH': Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa. ¡Dale play al vídeo para escuchar sus respuestas!