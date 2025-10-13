Los colaboradores nos cuentan cuáles son los ingredientes necesarios para triunfar en la casa de 'Gran Hermano'

Maica Benedicto hace balance de su paso por la casita de 'Uno de GH20' y opina sobre Cristian: "Estuvo muy pendiente"

Los días pasan volando con todas las tramas que ya se armaron en 'Uno de GH20' y las relaciones entre los concursantes no paran de evolucionar, con giros inesperados que nadie vio venir. La José contó a Nora que está muy cansado de Cristian. Y es que, aunque ambos parecían tener una relación estupenda, la cosa cambió de golpe y el aspirante ya no aguanta más a su compañero.

Mientras tanto, la casita recibió una visita de lujo: Ruvens, exconcursante 'Gran Hermano', entró como padrino del reality y ya estuvo dando que hablar.

En este contexto de emociones a flor de piel y estrategias por todas partes, decidimos colarnos en los platós de Mediaset para hablar con quienes mejor conocen este mundo: los colaboradores. Sergio Ojer, Miguel Frigenti y Maica Benedicto no se mordieron la lengua y compartieron sus impresiones sobre qué es lo que tiene que tener un aspirante para conseguir la codiciada plaza en 'GH20'. ¡Dale play al vídeo para escuchar su análisis!

El perfil ganador según los expertos

Miguel Frigenti fue directo al grano al hablar de Amparo. Le gusta su vis cómica, aunque reconoció que a veces está un poco anclada en el drama por lo que le pasó en el pasado. "Esto le está sirviendo como catarsis, pero tiene que abandonar ya ese victimismo", sentenció Miguel Frigenti. Según el colaborador, si explota su faceta más cómica, Amparo es un claro perfil ganador.

Por su parte, Sergio Ojer hizo hincapié en algo fundamental para triunfar en este tipo de formatos: la personalidad. "Veo algún concursante apagadito, que quiere pasar de puntillas", comentó Sergio Ojer, dejando claro que para ganar la plaza en 'Gran Hermano' no vale con estar presente, hay que brillar.

Pero la cosa no quedó ahí. Maica Benedicto también quiso dar su opinión sobre qué tipo de concursante necesita 'GH20': "Un perfil que se arriesgue", afirmó. Y cuando todos esperaban que desarrollara más su idea, Maica sorprendió diciendo el nombre de una concursante concreta que, según ella, cumple con esas características. ¡Dale play al vídeo para descubrir de quién habla!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' se imaginan en la casita: "Iría sin miedo y con estrategia"

Mientras los aspirantes conviven bajo la atenta mirada de las cámaras 24 horas y afrontan dinámicas que ya están dando de qué hablar, en el plató del programa analizamos cada paso, cada gesto, cada frase. Y claro… llegó el momento de ponerse en la piel de los protagonistas. ¿Cómo serían nuestros colaboradores si estuvieran en la casita de 'Uno de GH20'? ¡Dale play al vídeo para descubrir sus respuestas!