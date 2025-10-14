Anabel Pantoja visita 'Uno de GH20' y mantiene una conversación sincera con Cristian

Anabel Pantoja sorprende a los concursantes de 'Uno de GH20' con su visita y un regalo muy especial: "Os lo traigo yo personalmente"

Anabel Pantoja ha visitado la casita de 'Uno de GH20' y sin dudarlo ha aprovechado para hablar en la intimidad con Cristian y pedirle disculpas sobre los comentarios que hizo en la pasada gala al mencionar que el aspirante juega con tres de las chicas de la casa. Además, el concursante ha confesado como se siente después de sentarse en el sofá y mencionado cuánto echa de menos a su hija.

Anabel aprovechaba para llevarse a Cristian al jardín tras mencionarle que tenía algo que decirle. Nada más sentarse en el sofá de fuera, el aspirante recordaba con emoción a su hija y le expresa lo que siente al sentarse en el sofá: "Tiene que estar más grande mi niña. Es increíble, tiene tres años. Yo no soy de que es mi hija y ya está, yo es que paso mucho tiempo con ella. Cuando me toca tenerla a mi, estoy con ella las 24 horas, aparto el móvil y disfruto de ella al 100%. Ella me habla, me pide cosas y siempre quiere conmigo. Justo empezó el cole cuando yo iba a entrar aquí".

Ante esto, Anabel comprende su situación y le da su punto de vista: "Bueno esto es un tiempo, pero si entras en el otro lado sí va a ser más complicado"; a lo que Cristian le hace una confesión: "Cuando me dijeron lo del sofá me asusté y me vine abajo porque la voy a echar mucho de menos".

Anabel Pantoja, sobre sus comentarios: "Nosotros cuando estamos en la tele no sabemos lo que hay detrás"

Tras esto, Pantoja recordaba al aspirante los comentarios que hizo el otro día durante la gala: "Dije de muy mala forma y no estuve acertada el otro día contigo cuando dije 'miedo hay que tenerte a ti' y cuando me fui a casa y te vi aquí. Nosotros cuando estamos en la tele no sabemos lo que hay detrás; a mi la palabra miedo me da respeto. Jana puede ser que no te transmita confianza, que no te caiga bien y cuando yo dije miedo era por eso"; a lo que él responde que "más que por ella, creo que son por los traumas que yo tengo".

Asimismo, Anabel le muestra su opinión sobre Jana: "Venías del principio con ella que yo creo que tuvisteis una pequeña conexión que no llegó a buen puerto; pero yo vi una oportunidad en ti. Ante esto, el aspirante responde: "Yo sé que Daniella me ha dicho falso pero sé que no lo piensa, sé que está enfadada y Nora me dice falso pero se que me ha usado un poco como comodín, pero se que no lo piensa de verdad y aunque ella me diga esas cosas yo le sigo deseando lo mejor. Tú no sabes cómo habla de la casa, le brillan los ojos cuando habla de 'Gran Hermano', se nota que es su sueño".

Por otro lado, la sobrina de Isabel Pantoja le confiesa cómo es su perspectiva desde fuera: "Parece que siempre todo te parece bien. Yo al final en casa me sentí mal y yo no sé realmente lo que hay detrás y te dije que jugabas con tres chicas. Y ya está quería decirte que no fue mi intención; a lo que Cristian le explica que "yo lo entiendo porque sé que hablas de algo que no sabes, es normal y no me voy a enfadar contigo. Sabría que tendríamos una conversación y me alegra porque esto dice mucho de ti".

