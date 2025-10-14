A Daniella le duele muchísimo saber que solo se la relaciona con Cristian dentro de la Casita: “Yo no soy solo eso”

El gran consejo de Nagore Robles a Daniella después de romperse en 'Uno de GH20' : "Necesitas sentir y encajar tus sentimientos"

A Daniella le ha superado la situación vivida en plató respecto a su relación con Cristian y las comparaciones con Maica y ha regresado a la Casita muy nerviosa. La aspirante a concursantes de 'Gran Hermano 20' no está dispuesta a que se vea una imagen de ella que no es real o que únicamente se la relacione con chicos “yo no soy solo eso”.

Echa un mar de lágrimas, Daniella ha regresado a la Casita de ‘Uno de GH20’ se ha puesto a hacer la maleta. Está convencida de que el miércoles va a ser expulsada del casting y para salir el miércoles, prefería marcharse en ese momento porque “mañana es el cumpleaños de mi padre”.

Jana, Amparo y La Jose han intentado tranquilizarla y explicarle que en las galas no siempre se ve todo, pero que el casting son 24 horas y que se están viendo muchas más cosas de ella. Daniella estaba muy afectada porque no le ha gustado lo que se ha visto de ella y menos, que Maica la atacara en el plató: “No quiero que solo se me relacione con chicos, que solo se me vea con este tío, no quiero… Yo no soy solo eso”.

La Jose le ha pedido que se fuera a duchar y que intentara tranquilizarse porque ella no se iba a ir a ningún sitio el próximo miércoles. Jana y Amparo le han dicho que se había defendido muy bien en el plató, que se le había entendido perfectamente e incluso, le han recordado que le han dicho que lo estaba haciendo muy bien, pero nada parecía suficiente para calmar a Daniella.

Daniella se abre con Ruvens y le pide consejo sobre su indecisión entre Cristián y Dani

Daniella aprovechó la visita de Ruvens a 'Uno de GH20' para pedirle consejo sobre sus sentimiento, la aspirante siente una fuerte atracción por dos de sus compañeros en la Casita y pide consejo al albaceteño para poder tomar una decisión correcta.

Cristian confiesa sus sentimientos hacia Daniella en ‘Uno de GH20’

Daniella vivió su primera gala con mucha intensidad y tras reconciliarse con Jana, mantuvo una conversación muy personal con Cristian en la que hablaron de amor y se contaron cómo habían sido sus relaciones pasadas.

