Laura Ceballo 14 OCT 2025 - 19:40h.

Así ha sido la entrada de la colaboradora en la casita del programa

La tarde de este martes, algo inesperado ha ocurrido en la casita de 'Uno de GH20'. Los concursantes se encontraban pasando una tarde más, charlando sobre la vida, comentando todo lo que ocurrió en la gala de este lunes y entreteniéndose como cada día.

Pero, de pronto, alguien ha llegado por sorpresa cambiando todos sus planes y alegrándoles la tarde: ¡Anabel Pantoja ha visitado la casita! Todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' han alucinado cuando han visto que aparecía por la puerta y no han dudado en celebrar su llegada por todo lo alto.

Nada más llegar, la colaboradora ha ido abrazando uno a uno a todos los habitantes de la casita, transmitiéndoles así su buena energía y preocupándose por cómo se encuentran y cómo están llevando la experiencia: "Yo os doy abrazos como si fuerais mis amigos, porque sé que los abrazos son muy importantes". Un gesto que han agradecido: "Ay, qué buena vibra, Dios mío", ha comentado Jose tras su abrazo.

"Esto es mi regalo, yo lo amo"

Y, después de saludarles a todos, ha llegado el momento. Anabel les ha confesado que no había venido con las manos vacías y que tenía algo para ellos: "¡Os he traído una merienda!". Pero no solo eso.

La colaboradora ha traído algo más. Algo que ha decidido traer ella personalmente para que ellos puedan disfrutarlo: "Esto os lo tengo que contar ahora, porque esto tiene su historia. Esto es un regalo que os he traído yo personalmente. Esto es mayonesa y yo la amo. En 'Gran Hermano' me perdía la mayonesa y os voy a contar ahora la historia. Pero esto es para vosotros, para que lo tengáis".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

