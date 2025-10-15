Compartir







Durante la gala de 'Uno de GH20' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles, exconcursantes de otras ediciones de 'Gran Hermano' han podido aconsejar a los aspirantes que conforman el reality presentado por Nagore Robles en su aventura hacia ser concursantes de pleno derecho en la nueva casa del programa de convivencia más emocionante de todas. Además, les han hecho preguntas a los aspirantes y uno de ellos, en concreto Bea Retamal, ha comunicado un notición que no ha pasado desapercibido para nadie.

La primera que ha entrado en riguroso directo ha sido Yoli, de 'Gran Hermano 15', la que nos dejara momentazos de todos los colores en su mítica edición. La exconcursante se ha mostrado muy agradecida de volver de nuevo, de alguna manera, a entrar en contacto con el reality y ha confesado que su vida "ha cambiado radicalmente": "Tenéis que ser únicos, auténticos y vivir todo con naturalidad y frescura".

A su vez, ha señalado que le habría gustado mucho formar parte de este proceso de casting y ha recordado cómo fue el suyo: "Si se tienen que tirar un pedo, que se lo tiren". Y le ha preguntado a Dani, aspirante, si prefiere ser querido por todos o ser el más listo, a lo que este ha confesado que prefiere ser el más querido ahora y posteriormente, si hay que seguir una estrategia, ser el más listo.

Pero el teléfono ha vuelto a sonar, esta vez entrando en directo... ¡la mismísima Bea Retamal! Una Bea Retamal que, además de participar en 'GH 17', también formó parte de la pasada edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Pues bien, la valenciana se ha alegrado mucho de conectar con Nagore y 'Uno de GH 20' y le ha lanzado una pregunta a La Jose, aspirante: "Entraste más fuerte que un cohete y te has desinflado como un globo, ¿mantenerte al margen te está beneficiando?". La Jose ha respondido que tiene una "mochila energética" y que está intentando quitársela, con la finalidad de avanzar en el reality y no quedarse atrás.

Bea Retamal comunica un noticia en 'Uno de GH20'

Tras este intercambio de palabras, Bea Retamal ha soltado un notición inesperado para todos: "Creo que es el momento de que vaya como madrina un par de días y revolucione el plató". Esta información ha provocado el aplauso del público, que estará desde este viernes en la casita de 'Uno de GH20' y la próxima semana será la madrina, puesto que esta ya lo son Edi y Violeta.