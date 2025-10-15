Laura Ceballo 15 OCT 2025 - 19:58h.

Así ha sido el momento en el que se han animado mientras se preparaban para una nueva gala

Gloria y Dani confiesan su atracción y dejan en shock a sus compañeros con un sensual juego: “¡Qué lengua más sexy!”

Compartir







La tarde de este miércoles, las concursantes de 'Uno de GH20' han protagonizado un auténtico momentazo en la casita del programa. La visita de Anabel Pantoja les dio un chute de energía y, aunque todos ellos se encontraban bastante nerviosos de cara a la nueva gala, las buenas vibras han quedado repartidas por toda la casita sacando el lado más animado de los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'.

El hecho de haber preparado las maletas les tiene especialmente preocupados, y todos ellos temen convertirse en el nuevo expulsado. Quieren seguir viviendo la experiencia y, sobre todo, quieren hacerse con el gran premio del reality de Mediaset Infinity: una plaza en la próxima edición de 'Gran Hermano'.

Eso sí, no han dudado en venirse arriba mientras se preparaban para ir a plató. Con la llegada de todo el equipo de maquillaje y peluquería, todos ellos se han venido arriba. Las chicas han sido las primeras en sentarse para ponerse a punto para la nueva gala.

Al ritmo de 'Sarandonga'

Y, para calmar tensiones y nervios, de pronto se han arrancado y han comenzado a cantar y dar palmas al unísono. Sin pensárselo dos veces, se han marcado unas cuantas rumbas que les han hecho disfrutar y relajarse de cara a su nueva visita a plató.

Comenzando con 'Ali ali o', han continuado con el conocido 'Pim, pom, fuera' de la mítica canción 'Muchas flores', de Rosario Flores. Y ha sido precisamente con Rosario con quien han seguido su concierto, cantando el estribillo de 'Sarandonga', momento en el que Amparo se ha unido a Daniella y Jana para darlo también todo.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: