Dani y Gloria terminan una noche de confidencias bajo el edredón haciendo la cucharita en ‘Uno de GH20’

Dani y Gloria duermen juntos en la Casita de 'Uno de GH20'Mediaset Infinity
Tan solo unas horas después de que hablaran abiertamente en el jardín de la Casita de ‘Uno de GH20’ de su atracción mutua y que nos regalaran un juego de lo más sexual, parece que Daniel y Gloria han querido conocerse más en profundidad.

Desde el primer momento, la conexión entre Gloria y Daniel fue clara, y los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ no se han ocultado en ningún momento. Eso sí, han esperado a que sus compañeros conciliaran el sueño para tener una conversación más personal.

Gloria y Daniel se han pasado casi toda la noche charlando y coqueteando bajo el edredón, mientras que sus compañeros dormían. Una conversación de la que solo sabemos que ha terminado con los jóvenes agarraditos y haciendo la cucharita. ¿Qué crees que ha pasado entre ellos? ¿Tenemos la primera carpeta de la edición? Dale al PLAY

