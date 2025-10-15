Dani y Gloria terminan una noche de confidencias bajo el edredón haciendo la cucharita en ‘Uno de GH20’

Los aspirantes a concursantes se confesaban su atracción horas antes en el jardín

Gloria y Dani confiesan su atracción y dejan en shock a sus compañeros con un sensual juego: “¡Qué lengua más sexy!”

Tan solo unas horas después de que hablaran abiertamente en el jardín de la Casita de ‘Uno de GH20’ de su atracción mutua y que nos regalaran un juego de lo más sexual, parece que Daniel y Gloria han querido conocerse más en profundidad.

Desde el primer momento, la conexión entre Gloria y Daniel fue clara, y los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ no se han ocultado en ningún momento. Eso sí, han esperado a que sus compañeros conciliaran el sueño para tener una conversación más personal.

Gloria y Daniel se han pasado casi toda la noche charlando y coqueteando bajo el edredón, mientras que sus compañeros dormían. Una conversación de la que solo sabemos que ha terminado con los jóvenes agarraditos y haciendo la cucharita. ¿Qué crees que ha pasado entre ellos? ¿Tenemos la primera carpeta de la edición? Dale al PLAY

