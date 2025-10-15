Descubre cómo es la personalidad de Gustavo Lust, el nuevo aspirante de 'Uno de GH20'

Nagore Robles interrumpe la gala de 'Uno de GH20' para hacer una propuesta: jugar al '¿Quién es quién?: versión casting de Gran Hermano' con Teresa Colomina, directora de casting, para revelar la identidad del nuevo concursante del programa que podrás disfrutar en Mediaset Infinity.

Los colaboradores y los que serán sus futuros compañeros van diciendo características del susodicho, quien se encuentra entre el público. El género, los accesorios o el color del pelo ayudan a ir descartando y desvelar quién puede será el nuevo aspirante. Cuando solo quedan dos hombres en pie, la presentadora pide que se manifieste y éste lo hace con una espectacular entrada interpretando una canción.

A la actuación se suman todos los habitantes de la casita, quienes bailan desenfrenadamente al ritmo de la música. "Cantante, chef y un auténtico Drama Queen. Aquí viene a ser 'amigues', o no", introduce Nagore Robles dando paso a su vídeo de presentación.

Así es Gustavo Lust: "Popstar, amante del arte y súper intenso"

Él es Gustavo Lust, un "popstar" de 30 años procedente de Uruguay que llega pisando fuerte al plató de 'Uno de GH20'. "Qué intensidad", señala Nagore Robles antes de preguntar si esta característica suya que regalará momentazos al programa puede llegar a agotar al personal: "Mis amigos una vez por semana me lo dicen". Y es que este es su mayor defecto, según señala él mismo.

La propia Teresa Colomina confiesa las razones por las que han decidido que Gustavo Lust sea el nuevo aspirante: "No te puedes resistir ante una popstar, amante del arte, súper intenso... También es un gran jugador y estratega". Otra de las aptitudes que destaca la directora de casting es que "confunde sexualidades, lo dejo ahí". Esto quiere decir que se siente atraído por "las personas": "Me gustan los chicos guapos y siento debilidad por las chicas que les gusta la imagen y la estética". Aunque en 'Uno de GH20' es posible que se enamore de las personas y se le olviden los pinchazos, tal y como apunta Anabel Pantoja.

A Gustavo Lust le da un poco de miedo la convivencia porque, como buen Virgo, le gusta estar solo. Sin embargo, ya sabe que hay una persona con la que en principio todo va sobre ruedas: Daniella, ya que estuvieron juntos durante el casting. Con quien puede ser que no empiece con buen pie es con la Jose, pues confiesa que es la persona que le gustaría que saliese como expulsado esta noche.